《盤後部署》大市總成交達千八億，恒指殺入熊證重貨區或適度回吐

《經濟通通訊社８日專訊》恒指成交持續回暖，國家新聞出版署昨晚（７日）公布新一批共

６０隻遊戲獲批版號，主要由中小型遊戲企業製作，騰訊（００７００）及網易（０９９９９）

等遊戲大廠繼４月重批遊戲版號以來再度榜上無名。但大市氣改善，消息為一眾遊戲股以至科技

股更添炒意，全日騰訊升６﹒４７％，報３９１﹒４元；網易升５﹒６６％，報１６９﹒９元；

明日公布業績的嗶哩嗶哩（０９６２６）跟隨炒高，收報２３６﹒６元，升１９﹒６２％。隨遊

戲股借勢而上的阿里（０９９８８）全日升勢不停，午後升幅繼續擴大，最終全日收報

１０８﹒８元，升１０﹒１２％，繼２０２１年２月以來重新收復一百天平均線；同系阿里健康

（００２４１）膺全日最佳表現藍籌，升１１﹒５５％，報４﹒８３元。



＊市場預期「煤荒」或重臨＊



據《經濟參考報》引述中國電力企業聯合會預計，今年夏季用電高峰期，華東、華中、華北

等地用電需求趨緊，多間電廠提到目前有些地區煤炭採購仍然緊張，加上煤炭中長期價格機制未

及完善，煤價居高不下，去年冬天出現的「煤荒」或會重臨，Ａ股市地黑色板塊勁升，多隻煤炭

股漲停，Ａ股漲停的兗礦（０１１７１）全日升１１﹒７３％，報２９﹒０５元；兗煤澳大利亞

（０３６６８）升８﹒８６％，報３４﹒４元；易大宗（０１７３３）升１０﹒７８％，報

２﹒２６元；中煤（０１８９８）升６﹒８５％，報７﹒９６元；神華（０１０８８）升

４﹒０３％，報２７﹒１元。



＊恒指嘗試挑戰百天線＊



市況暢旺，醫藥板塊成交熾熱，全日共２４隻醫藥股成交破億；其中藥明生物

（０２２６９）升８﹒０４％，報６９﹒８５元；信達生物（０１８０１）升１０﹒６３％，報

２８﹒１元；藥明康德（０２３５９）升８﹒５２％，報１１０﹒８元；百濟神州

（０６１６０）升１３﹒７９％，報９８﹒６元；石藥（０１０９３）升３﹒６６％，報

７﹒６５元。

全日恒指交投暢旺，上午尾段已收復２２０００心理關口，其後好淡爭持，午後重磅科技股

進一步發力，恒指尾市持續拉升，最多升逾５００點，高見２２０６４，逼近１００天平均線

２２０７７，全日收報２２０１４，升４８２點或升２﹒２４％，主板成交１８４０﹒２８億元

。國指收報７６７９，升２１１點或升２﹒８４％。科指收報４８１８，升２１８點或升

４﹒７６％。

Ａ股同步造好；上證綜合指數報３２６３，升２２點或升０﹒６８％，成交５０８４﹒０９

億元人民幣；深證成份指數報１２０３３，升９７點或升０﹒８２％，成交５９２６﹒６６億元

人民幣。



＊騰訊升近下跌裂口阻力大＊



恒指總成交較上日增加４００億元，至１８００億元，擺脫過往「有升幅無成交」的「乾升

」局面，水流充足對於後市上行更有幫助。恒指目前各項技術走勢向好，ＭＡＣＤ牛差擴大，成

交量充足且１０天線上破廿天線及５０天線，但須留意９ＲＳＩ已接近７０，接近超買情況，而

且恒指牛熊證街貨分布圖顯示，恒指今日已攻抵上日熊證重貨區２２０００，明日再向上突破誘

因減少，估計將有較大機會出現獲利回吐，但未有重大壞消息下，跌幅未必太大。

重磅股騰訊於大升市後表現有支持，全日總成交達１８２億元，而且大戶積極入市，據《經

濟通ＨＶ２報價系統》顯示，每宗成交超過１００萬元的大戶成交佔總成交６５％，大戶主動買

盤更佔整體成交的４０％。值得留意，騰訊突破３８２元後，好淡爭持加劇，因該水平為３月下

跌裂口頂部。而此前於４００元及４１７元亦曾出現下跌裂口，料騰訊升至上述水平後將出現較

大沽壓，如股價觸及上述價位，持貨者宜先行獲利，待調整再部署。（ｈｃ）

