【外圍經濟】耶倫為拜登財政預算護航，強調半導體業為優先項目

《經濟通通訊社８日專訊》早前承認錯判通脹形勢的美國財長耶倫，周二向參議院金融委員
會表示，對半導體業的投資是美國國家安全和經濟的優先事項。耶倫還針對拜登總統的來年財政
預算案表示，案中預設的４﹒７％通脹率可能會被上調。
耶倫指，美國面臨宏觀經濟挑戰，包括不可接受的高通脹率、新冠疫情對供應鏈的衝擊，以
及俄烏戰爭對石油與食品市場供應造成的干擾。她說：「我確實認為通脹仍將保持高位。」
（ｊｆ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|財經熱話08/06/2022
【虛幣世界】加密貨幣市場普遍反彈，受股票市場帶動
|中國故事07/06/2022
《神州經脈》外儲結束四連跌 滬指悶升三連揚 成交續破萬億
|財經熱話07/06/2022
因鎳交易事件遭索賠 無阻港交所逆市造好
|財經熱話07/06/2022
【航運股啟航】中遠海控曾飆近半成 林嘉麒：兩大原因續看好航運股！
|專訪07/06/2022
【專訪】陶冬：四指標看美國經濟會否陷衰退（有片）
|財經熱話07/06/2022
傳滴滴獲放生監管疑鬆綁 科技股雨過天青？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰