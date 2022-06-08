【外圍經濟】耶倫為拜登財政預算護航，強調半導體業為優先項目

《經濟通通訊社８日專訊》早前承認錯判通脹形勢的美國財長耶倫，周二向參議院金融委員

會表示，對半導體業的投資是美國國家安全和經濟的優先事項。耶倫還針對拜登總統的來年財政

預算案表示，案中預設的４﹒７％通脹率可能會被上調。

耶倫指，美國面臨宏觀經濟挑戰，包括不可接受的高通脹率、新冠疫情對供應鏈的衝擊，以

及俄烏戰爭對石油與食品市場供應造成的干擾。她說：「我確實認為通脹仍將保持高位。」

（ｊｆ）

