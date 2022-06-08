《經濟通通訊社８日專訊》印度央行周三（８日）決定加息５０個基點至４﹒９厘，高於經
濟學家預期。這是印度央行連續第２個月加息，上月加幅為４０個基點。央行同時將２０２３年
通脹預期，由５﹒７％上調至６﹒７％。
印度央行行長達斯（Ｓｈａｋｔｉｋａｎｔａ Ｄａｓ）在簡報會上表示，通脹急劇上升，
超出央行訂立的２至６％區間。食品、能源和大宗商品價格仍然處於高位。他在聲明中不再提及
「保持寬鬆」。（ｊｆ）
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08/06/2022 13:43
【外圍經濟】印度連續第２個月加息，上調５０個基點至４﹒９厘
《經濟通通訊社８日專訊》印度央行周三（８日）決定加息５０個基點至４﹒９厘，高於經
濟學家預期。這是印度央行連續第２個月加息，上月加幅為４０個基點。央行同時將２０２３年
通脹預期，由５﹒７％上調至６﹒７％。
印度央行行長達斯（Ｓｈａｋｔｉｋａｎｔａ Ｄａｓ）在簡報會上表示，通脹急劇上升，
超出央行訂立的２至６％區間。食品、能源和大宗商品價格仍然處於高位。他在聲明中不再提及
「保持寬鬆」。（ｊｆ）
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