  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/06/2022 13:43

【外圍經濟】印度連續第２個月加息，上調５０個基點至４﹒９厘

　　《經濟通通訊社８日專訊》印度央行周三（８日）決定加息５０個基點至４﹒９厘，高於經
濟學家預期。這是印度央行連續第２個月加息，上月加幅為４０個基點。央行同時將２０２３年
通脹預期，由５﹒７％上調至６﹒７％。
　　印度央行行長達斯（Ｓｈａｋｔｉｋａｎｔａ　Ｄａｓ）在簡報會上表示，通脹急劇上升，
超出央行訂立的２至６％區間。食品、能源和大宗商品價格仍然處於高位。他在聲明中不再提及
「保持寬鬆」。（ｊｆ）

　

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS08/06/2022
【FOCUS】油氣競相飛漲　美衰退陰影難去
人氣文章財經熱話08/06/2022
吉利銷量按月見改善　大行唱好可搭順風車?
人氣文章財經熱話08/06/2022
《午市前瞻》恒指22500料有阻力 吉利比亞迪點部署？
人氣文章大行報告08/06/2022
【大行炒D乜】吉利5月銷量跌　大行點睇？一click就知道
人氣文章開市Good Morning08/06/2022
熊麗萍：重批遊戲版號象徵科技監管近尾聲　短炒首選阿里、快手
人氣文章財經熱話08/06/2022
【虛幣世界】加密貨幣市場普遍反彈，受股票市場帶動
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金