【外圍經濟】泰國央行維持基准利率半厘撐經濟，同時上調通脹預期

《經濟通通訊社８日專訊》泰國央行周三（８日）將基准利率維持在半厘，符合預期。央行

意識到通脹壓力正在上升，但仍選擇支持經濟增長。央行同時將預測今年通脹水平由４﹒９％，

上調至６﹒２％。預測今年經濟增長由３﹒２％，上升至３﹒３％。

泰國５月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年上升７﹒１％，是１４年來最大漲幅。總理巴育周

二表示，政府會討論壓抑通脹的可行方法。（ｊｆ）

