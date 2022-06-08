【外圍經濟】泰國央行維持基准利率半厘撐經濟，同時上調通脹預期

《經濟通通訊社８日專訊》泰國央行周三（８日）將基准利率維持在半厘，符合預期。央行
意識到通脹壓力正在上升，但仍選擇支持經濟增長。央行同時將預測今年通脹水平由４﹒９％，
上調至６﹒２％。預測今年經濟增長由３﹒２％，上升至３﹒３％。
泰國５月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年上升７﹒１％，是１４年來最大漲幅。總理巴育周
二表示，政府會討論壓抑通脹的可行方法。（ｊｆ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|財經熱話08/06/2022
【除淨前必睇】中海油明除淨 今日守定沽？
|財經熱話08/06/2022
【監管鬆綁】遊戲版號再批 專家：監管近尾聲 薦兩股博反彈！
|FOCUS08/06/2022
【FOCUS】油氣競相飛漲 美衰退陰影難去
|財經熱話08/06/2022
吉利銷量按月見改善 大行唱好可搭順風車?
|財經熱話08/06/2022
《午市前瞻》恒指22500料有阻力 吉利比亞迪點部署？
|大行報告08/06/2022
【大行炒D乜】吉利5月銷量跌 大行點睇？一click就知道
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰