《台股攻略－黃振宇》美股科技股急升，台股同步反彈

《台股攻略》美股科技股急升，刺激台股今日（８日）同步反彈，台積電及聯發科領軍上揚

，大市最多升近２００點，觀光類股續漲，航運股靠穩，加權指數最終收１６６７１點，升

１５７點，成交金額為新台幣２０８９﹒９３億元，三大法人合計淨買入新台幣８６﹒６４億元

。

電子權值股方面，台積電今日召開股東會，預計今年收入維持３０％增長目標，股價升

１﹒７％，收新台幣５４４元，市值重上新台幣１４兆元；聯發科升４﹒５％，鴻海微升

０﹒４％，欣興升超過２％，聯電、日月光投控、瑞昱及聯詠均升超過１％。ＩＣ設計股表現強

勢，聯發科及創意升超過４％，普誠、譜瑞－ＫＹ、群聯、瑞昱、揚智、義隆、富鼎及凌陽均升

超過１％。受惠台灣放寬邊境管制措施，觀光類股持續上升，老爺知、海灣及富野漲停，夏都升

超過６％，易飛網升５％，王品升４﹒６％及山富升３﹒５％。航運族群持續反彈，陽明升２％

，萬海升１﹒６％，長榮升０﹒７％，裕民、台驊投控、正德及宅配通均升０﹒７％至１﹒３％

。高雄建築商的永信建設今日於股東會公布，通過每股派息新台幣８元，發言人陳怡均亦指出，

集團仍以先建後售模式銷售，預計今年下半年及２０２３年分別有４個及６個新建個案完工、銷

售，預計銷售總額達新台幣２５０億元。

中國上海全面解封，多個產業供應鏈問題緩解，且近期台灣電子股公布５月業績勝市場預期

，料下半年大市展望樂觀。此外，本周美國於周五公布的５月份ＣＰＩ數據以及６月中旬的美聯

儲局議息會議結果，料結果出爐後，大市會有較明確方向，現時選股可留意跌深反彈的電子權值

股、正在加速發展的汽車零件股，以及受惠運輸需求的航運股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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