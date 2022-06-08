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即市新聞

08/06/2022 09:44

《窩輪豪情－梁業豪》國企指數好友大戶宜發力搶攻

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、
醫療保健業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股
票現為快手（０１０２４）、美團（０３６９０）與藥明生物（０２２６９），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選恒基地產（０００１２）、信義玻璃（００８６８）與海螺創業（００５８６）。
　　國企指數陰陽燭日線圖上，昨天（７日）指數曾見升上７５４７，進一步升近４月４日高位
７７８０。基本上，自上月１０日低位６４７９起的「一浪高於一浪」局勢伋在發展中，短期支
持位已上移至上月２０日高位７１４９；至於上月３日高位７３５５，則可被視為短期好淡分水
嶺。五個主要技術分析指標中，ＲＳＩ現險守於其５天平均線之上，兩者宜攜手升進超買區內，
確認好友完全控制了大局。自６４７９，上月２６日低位６７７５和１８日高位７１２０引伸上
來的上升通道的頂部阻力再度被升越，且看這回好友大戶會否發力搶攻。《經濟通及交易通首席
顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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