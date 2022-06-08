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即市新聞

08/06/2022 08:55

【虛幣世界】加密貨幣市場普遍反彈，新法案為市場帶來暖風

　　《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股市場高收，三大指數表現造好，加密貨幣市場氣氛略為
回暖，比特幣衝上３１０００美元水平，而以太幣亦升上１８００美元，Ｗｅｂ　３協議自治網
絡首席執行官Ｊａｍｅｓ　Ｋｅｙ分析指，市場雖然正在繼續長期下跌趨勢，但美國最近的加密
友好法案正在提供短期支持，消息指兩名美國參議員準備提議立法，為某些加密貨幣制定聯邦法
律的特殊豁免，目前該行業正在加強遊說，以規避現有的監管。
　　Ｊａｍｅｓ　Ｋｅｙ表示，比特幣之前的下行周期在至少１８個月的時間裏下跌了８５％，
之後已經觸底。自去年１１月創下歷史新高以來，當前比特幣市場的價值已下跌近６０％，因此
他有理由相信市場已經接近底部。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報３１１５４﹒１３元（美元．下同），升０﹒０９％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１８１８﹒８４元，升０﹒３０％；艾達幣報
０﹒６１８４元，升０﹒７２％；瑞波幣報０﹒４０８６元，升０﹒２５％。（ｕｌ）
　
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