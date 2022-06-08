《炒股戰記－施富》醫藥爆升揀康方，要埋泡泡唔使慌？

《炒股戰記》消化完加息，阿爺又不斷出招穩經濟，同大家大派定心丸，中概股、車股、內

需股繼續上，魚缸呢兩個禮拜走勢好好，５月２６號到今日為止嘅９個交易日，累計升咗超過

１２００點！當然喇，美國依家話就話加息半厘，但次數比以往頻密好多，油價係咁衝上去，今

個星期五公布嘅通脹數據就顯得非常關鍵，下個星期三、四聯儲局議息，隨時左右嚟緊會唔會更

ａｇｒｅｓｓｉｖｅ咁加息，大家要密切留意呀！

今日魚缸彈番上去１００天線兩萬二附近，距離上一個頂位２２５２３唔係差好遠，而由５

月低位１９１７８升到依家，呢浸反彈仲可以維持幾耐呢？除咗聯儲局加息之外，富仔覺得嚟緊

「６１８購物節」嘅銷情都要留意，畢竟京東（０９６１８）、巴巴（０９９８８）呢啲電商股

喺魚缸嘅份量都唔細。



＊比亞迪有望挑戰歷史高位＊



睇番個倉先，美團（０３６９０）喺１８０銀水平整固一輪之後再爆上，前幾日已經去到

２００銀嘅另一個目標位，富仔已經沽埋剩低嘅３００股，由１５１銀開始買，呢度夾埋都賺咗

唔少！依家ＡＴＭ嘅日線圖走勢都好似，趨勢都仲係向上，不過美團依家嘅９ＲＳＩ差唔多到超

買區，距離２月１８號急跌嘅高位２２１銀唔係差好遠，富仔暫時唔會再追，確定佢破位而無乜

潛在利淡風險下，先考慮再買過。

另外，比亞迪（０１２１１）５月銷量ｋｅｅｐ住咁勁，依家仲成為Ｔｅｓｌａ嘅電池供應

商，潛力好到不得了。股價持續上升，今日最高見３０５﹒８銀，強勢未止，加上只係剩低

５００股，就等埋佢上到歷史高位３２４銀附近先沽。



＊康方生物短線睇２２銀＊



今次富仔加咗兩隻股票入倉，第一隻係康方生物（０９９２６）。公司主要從事生物製藥業

務，並專注喺腫瘤學同免疫學治療領域。近日有就件好消息，就係自主研發嘅首創新型腫瘤免疫

治療新藥卡度尼利（ＰＤ－１╱ＣＴＬＡ－４雙特異性抗體）聯合一線治療復發╱轉移性宮頸癌

嘅ＩＩ期臨床研究資料，已經喺２０２２年美國臨床腫瘤學會（ＡＳＣＯ）年會以口頭報告形式

發布，結果顯示喺全人群中顯示出良好療效數據。另一隻自主研發嘅Ｉｖｏｎｅｓｃｉｍａｂ

（ＰＤ－１╱ＶＥＧＦ雙特異性抗體）單藥治療晚期非小細胞肺癌（ＮＳＣＬＣ）嘅Ｉｂ╱ＩＩ

期研究結果，數據顯示出良好安全性同耐受性。

呢排「孖屐」興炒醫藥股，可能因為近排好多研究結果公布出嚟，都展示出唔錯治療效果，

醫藥股嘭嘭聲咁上。當然，重磅醫藥藍籌藥明生物（０２２６９）呢排畀北水掃貨，同系嘅藥明

康德（０２３５９）預計第二季收入增加最多６５％，帶動埋其他醫藥股一齊升，相信呢浸反彈

未咁快完。

睇番康方生物嘅日線圖，股價由舊年１１月展開下跌浪，跌勢去到今年５月上旬緩和，低見

１１﹒５銀之後回穩。近期開始跟住藥股反彈，股價連續幾日企穩喺１０天線之上，前日曾經升

破條１００天線，而今日更加企穩喺該線以上收市。雖然９日ＲＳＩ已經升到７９，但早排跌勢

實在太急，而９周ＲＳＩ只係上番去５０幾啫。富仔覺得股價依家逐步收復失地，唔好錯過呢架

反彈尾班車呀！我前日已經喺１６﹒５銀買咗４０００股，短線先留意上一個橫行區頂部、３月

高位２２銀水平，到價會先沽３０００股，最後１０００股就再上望３０銀，跌穿１４銀就止蝕

。



＊泡泡瑪特走勢轉強＊



另一隻係泡泡瑪特（０９９９２），公司主要從事設計、開發同銷售潮流玩具產品。集團銷

售同經銷網絡包括自有零售店、線上渠道（包括天貓旗艦店、泡泡抽盒機、葩趣及其他中國主流

電台平台）、潮流玩具展同批發渠道（包括中國、韓國、日本、新加坡、美國等國家經銷商）。

今年第一季，集團整體收益按年增長６５％到７０％，零售店更加按年增長７５％到８０％。

依家內地疫情逐步緩和，滬深兩地政府都推出支持經濟措施，上海就提出５０條助企紓困新

政策，包括緩繳「五險一金」同稅款、擴大房屋租金減免範圍、多渠道為企業減費讓利、加大退

稅減稅力度、發放援企穩崗補貼等，呢啲措施對於有經營實體店嘅泡泡瑪特都有一定幫助。另外

，「６１８購物節」就嚟到，有唔少電商股已經報定喜先，部分商品嘅預售反應都唔錯，泡泡瑪

特有份同呢啲電商合作，估計可以從中受惠。

睇番股價走勢，泡泡瑪特由舊年１１月開始跌，而且明顯受制於５０天線，形成一底低過一

底嘅格局。不過，股價喺今年３月１５號跌到２７﹒２７１銀之後反彈，５月下旬再次跌到２７

銀水平，但無穿前低，近幾日升破埋５０天線，好大機會已經形成雙底，今日更加升破１００天

線，９日ＲＳＩ同超買區仲有少少差距，９周ＲＳＩ只係升番上５０幾，相信嚟緊仲會繼續反彈

。富仔前日喺３４銀買咗４０００股，第一個目標睇２月中同３月中嘅雙頂４２銀水平，到價會

沽３０００股，再上望就睇５０銀，跌穿２７銀就止蝕。





沽出之股份及收益（虧損）

股份 股數 平均買入價（元） 平均賣價（元） 收益（虧損）（元）

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美團 ３００股 １５１﹒００ ２００﹒００ １４７００

（０３６９０）

比亞迪 １０００股 ２５２﹒２０ ２８６﹒００ ３３８００

（０１２１１）

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套現：３４６０００元



模擬投資組合

股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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電盈 １００００股 ４﹒０３ ４﹒２２ ４２２００

（００００８）

領展 １０００股 ６２﹒５０ ７０﹒３０ ７０３００

（００８２３）

微創機器人 ５００股 ２３﹒５０ ２８﹒７０ １４３５０

（０２２５２）

中國中鐵 ５０００股 ５﹒４０ ５﹒１０ ２５５００

（００３９０）

港鐵 ２０００股 ４２﹒００ ４２﹒２０ ８４４００

（０００６６）

比亞迪 ５００股 ２５２﹒２０ ３０２﹒００ １５１０００

（０１２１１）

信義玻璃 ４０００股 １９﹒１４ １７﹒９６ ７１８４０

（００８６８）

康方生物 ４０００股 １６﹒５０ １８﹒９０ ７５６００

（０９９２６）

泡泡瑪特 ４０００股 ３４﹒００ ３６﹒８５ １４７４００

（０９９９２）

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股票市值 ： ６８２５９０元

剩餘現金 ： ２２６７９０元

組合淨值 ： ９０９３８０元



＊ 數據截至６月８日收市

