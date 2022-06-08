《談國論企－黎偉成》增量擴圍退稅提高資本融資效率

《談國論企》中國國務院於２０２２年５月３１日發布穩住經濟一攬子政策措施通知，提到

財政政策要「擴圍」時，在原有的６個行業基礎上所新增的７個支持行業，全部都是在第二季受

到疫情嚴重影響者，相當貼地，加上財政政策要「增量」，和貨幣金融政策最新強調的要提高資

本市場融資效率，皆屬有針對性和建設性的政策性策略及做法。上海和北京的控疫工作取得「動

態清零」的初步預期成效，相信國民經濟會較快重現穩中有進常態。



＊消費民生農林牧等業受疫情嚴重影響＊



國務院所發布的是《關於印發扎實穩住經濟一攬子政策措施的通知》，乃緊接國務院總理李

克強５月２５日舉行的全國穩住經濟大盤電視電話會議，指出「要高效統籌疫情防控和經濟社會

發展，把穩增長放在更加突出位置」，各部委迅作的具體工作指示，包括財政政策、貨幣金融政

策、穩投資促消費等政策、保糧食能源安全政策、保產業鏈政供應鏈穩定政策、保基本民生政策

等６方面共３３項，相當細緻務實。

（甲）財政政策有２４條，重點提出「增量」和「擴圍」兩大方面，最惹人注目的，當然是

（一）「擴圍」這個部分所擴和新增的７個行業，如：（１）消費性行業有批發和零售業，以及

住宿和餐飲業；（２）農、林、牧、漁業，同樣受到疫情的相當嚴重影響；（３）生活有關的，

有居民服務、修理和其他服務業，教育、衛生和社會工作，文化、體育和娛樂，足見疫情不僅對

民生有嚴重負面影響，甚至連人與人之間接觸不算緊密的農、林、牧、漁等行業都有相當程度的

衝擊，是為國務院得重拳出擊要扶持的新增行業，可見中央對地方的疫情及其所造成的影響有十

分詳盡的了解，亦能夠及時採取措施以應對。

連同原有的６個行業，就總共是１３個行業，遂把（二）「增量」，從年初的１﹒５萬億元

（人民幣．下同），提高到１﹒６４萬億元，即新增１４２０億元或９﹒４６％，是在疫情嚴重

影響底下而得加強挺經濟力度。

《通知》強調財政政策所推出的一攬子政策措施，為要加快財政支出進度、加大政府採購支

持中小企業力度、加大穩崗支持力度等７項具體舉措。其中，通知首次明確增值稅留抵退稅「增

量」和「擴圍」的具體細節。

至於（乙）在貨幣金融政策方面，一攬子政策措施中，所提出的要（Ｉ）「提高資本市場融

資效率」，是十分重要的一環，因中國的資本市場發展了多年，至今仍然相當不成熟，甚至遠遠

落後於經濟金融發展，需要好好的加以改進和強化，否則商業企業仍然在相當程度依靠以銀行業

為主的金融機構的信貸支持資金所需，是不大健康和不合理現象。國務院金融部委，很有必要加

緊研究、立法建規強化資本市場的發展，強力支持企業債券、委托貸款、信托貸款、未貼現的銀

行承兌匯票等多個主要融資項目的發展，使企業集資渠道多元化，確保國民經濟有更充裕的資金

資源支持。此為要加大金融機構對基礎設施建設和重大項目的支持力度等５項具體措施，必不可

少的項目。



＊要加緊研究立法建規強化資本市場的發展＊



和（ＩＩ）在穩投資促消費等政策方面，提出了（ｉ）穩定和擴大民間投資、（ｉｉ）促進

平台經濟規範健康發展等６項具體措施。惹人注目的，當然是平台經濟，是為中央近期一而再明

確地支持平台經濟的表態。

（ＩＩＩ）在保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基本民生等方面，也提出了一系列

新措施。

李克強在全國穩住經濟大盤電視電話會議，指出要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，把穩

增長放在更加突出位置，著力保市場主體以保就業保民生，保護中國經濟韌性，特別惹人注目的

是所強調的要「努力確保二季度經濟實理合理增長和失業率盡快下降，保障經濟運行在合理區間

」。中國無疑受到疫情嚴重衝擊，但很快便基本控疫，更瞬即動員全國之力穩住經濟大盤，應變

快狠準，遂願機會相當大。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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