《異動股》６０遊戲版號獲批，繼續無份騰訊升２％，網易升逾１％

《經濟通通訊社８日專訊》騰訊（００７００）現價升２﹒０１％，報３７５元，該股成交

約１１９萬股，涉資４﹒４４億元。網易（０９９９９）升１﹒３７％，報１６３元。

國家新聞出版署７日晚間發放年內第二批遊戲版號，共６０款遊戲獲批，多來自中小企業，

包括米哈游、多益網絡、羲和網絡等，兩大遊戲廠商騰訊（００７００）、網易（０９９９９）

今年以來無一產品獲批。

在此次獲批版號的遊戲中，重點遊戲包括完美世界 （深：００２６２４）的《黑貓奇聞社

》、英雄互娛的《極無雙２》。此次遊戲版號發放距４月１１日今年首批版號發布已過去近兩個

月。在去年７月暫停發放前，國產遊戲版號名單均以月為周期釋出，每次獲得版號的遊戲在８０

至１００餘款不等。

遊戲股振奮；嗶哩嗶哩（０９６２６）升１１﹒２２％，報２２０元；心動（０２４００）

升５﹒６４％，報２５﹒３元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１０﹒９６％；儒意

（００１３６）升０﹒４７％，報２﹒１２元；中手游（００３０２）升３﹒８３％，報

２﹒１７元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅５﹒８５％。

現時，恒生指數報２１７８８，升２５７點或升１﹒１９％，主板成交３３﹒２７億元。國

企指數報７５７４，升１０６點或升１﹒４３％。恒生科技指數報４６９７，升９７點或升

２﹒１３％。

即月期指新報２１６２９，升２６４點，低水１６０點。即月國指期貨報７４９７，升

１１６點，低水７７點。即月科指期貨新報４７０９，升１１８點，高水２１點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ３７５﹒００元 升２﹒０１％

網易（０９９９９） １６３﹒００元 升１﹒３７％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２２０﹒００元 升１１﹒２２％

心動（０２４００） ２５﹒３０元 升５﹒６４％

創夢天地（０１１１９） ５﹒１５元 無升跌

飛魚（０１０２２） ０﹒６８元 跌６﹒８５％

恒騰網絡（００１３６） ２﹒１２元 升０﹒４７％

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒３９元 升３﹒９９％

中手游（００３０２） ２﹒１７元 升３﹒８３％

網龍（００７７７） １５﹒２６元 無升跌

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（ｈｃ）

