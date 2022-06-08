《中概異動》科技股普漲，阿里巴巴高開近５％，嗶哩嗶哩揚１１％

《經濟通通訊社８日專訊》科技股開市普遍上升。阿里（０９９８８）現價升４﹒６６％，

報１０３﹒４元，該股成交約１８５萬股，涉資１﹒９１億元；美團（０３６９０）升

２﹒７１％，報２０４﹒４元；京東集團（０９６１８）升１﹒７６％，報２４３元；騰訊

（００７００）升２﹒０１％，報３７５元。

隔晚美股先跌後升，多隻中概股報升。科網股方面，拼多多（ＰＤＤ）揚１０﹒１２％，報

５９﹒１９美元；嗶哩嗶哩（ＢＩＬＩ）升９﹒９７％，報２８﹒０３美元；萬國數據

（ＧＤＳ）升８﹒９８％；愛奇藝（ＩＱ）升７﹒６８％；阿里巴巴（ＢＡＢＡ）升５﹒３６％

；京東（ＪＤ）、百度（ＢＩＤＵ）升逾２％；早前高收逾２０％的滴滴（ＤＩＤＩ）就回吐

２﹒６１％，報２﹒２４美元。

現時，恒生指數報２１７８８，升２５７點或升１﹒１９％，主板成交３３﹒２７億元。國

企指數報７５７４，升１０６點或升１﹒４３％。恒生科技指數報４６９７，升９７點或升

２﹒１３％。

即月期指新報２１６１０，升２４５點，低水１７９點。即月國指期貨報７４８７，升

１０６點，低水８７點。即月科指期貨新報４６９３，升１０２點，低水４點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １０３﹒４元 升４﹒６６％

美團（０３６９０） ２０４﹒４元 升２﹒７１％

京東集團（０９６１８） ２４３元 升１﹒７６％

騰訊（００７００） ３７５元 升２﹒０１％

小米（０１８１０） １２﹒２８元 升１﹒１５％

快手（０１０２４） ８７﹒６元 升３﹒０６％

微盟（０２０１３） ４﹒９４元 升３﹒１３％

知乎（０２３９０） ２８﹒９５元 升３﹒０２％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２２０元 升１１﹒２２％

萬國數據（０９６９８） ２９﹒６元 升５﹒５３％

百度（０９８８８） １４７﹒９元 升３﹒１４％

微博（０９８９８） １８２﹒８元 無升跌

網易（０９９９９） １６３元 升１﹒３７％

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（ｅｒ）

