恒指收市尾段升幅擴大至５００點，阿里巴巴升逾一成

《經濟通通訊社８日專訊》恒指今天高開２５７點報２１７８８，收市尾段升幅擴大至逾

５００點，報２２０５５，升５２４點或升２﹒４３％，主板成交１６５８﹒１５億元。國企指

數報７６９５，升２２７點或升３﹒０４％。恒生科技指數報４８２７，升２２８點或升

４﹒９７％。

阿里系股票升勢顯著，阿里健康（００２４１）現價升１１﹒７８％，報４﹒８４元，該股

成交約２﹒２５億股，涉資１０﹒５７億元，盤中高見４﹒８９元，最低見４﹒４元；阿里

（０９９８８）升１１﹒７４％，報１１０﹒４元，暫為首兩隻表現較佳藍籌。藥明生物

（０２２６９）升８﹒８２％，報７０﹒３５元；京東集團（０９６１８）升７﹒４５％，報

２５６﹒６元。

即月期指新報２１９１２，升５４７點，低水１４４點。即月國指期貨報７６２１，升

２４０點，低水７４點。即月科指期貨新報４８３４，升２４３點，高水６點。

上證綜合指數報３２６３，升２２點或升０﹒６８％，成交５０８４﹒０９億元人民幣。

深證成份指數報１２０３３，升９７點或升０﹒８２％，成交２９０３﹒８２億元人民幣。



首十隻表現較佳藍籌股

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里健康（００２４１） ４﹒８４元 升１１﹒７８％

阿里（０９９８８） １１０﹒４元 升１１﹒７４％

藥明生物（０２２６９） ７０﹒３５元 升８﹒８２％

京東集團（０９６１８） ２５６﹒６元 升７﹒４５％

騰訊（００７００） ３８９﹒８元 升６﹒０４％

銀娛（０００２７） ４４﹒５元 升５﹒５８％

潤啤（００２９１） ５３元 升５﹒３７％

海底撈（０６８６２） １６﹒６２元 升５﹒１９％

網易（０９９９９） １６９元 升５﹒１％

金沙（０１９２８） １６﹒４４元 升４﹒７１％

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（ｅｒ）

