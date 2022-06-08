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即市新聞

08/06/2022 15:48

恒指收市尾段升幅擴大至５００點，阿里巴巴升逾一成

　　《經濟通通訊社８日專訊》恒指今天高開２５７點報２１７８８，收市尾段升幅擴大至逾
５００點，報２２０５５，升５２４點或升２﹒４３％，主板成交１６５８﹒１５億元。國企指
數報７６９５，升２２７點或升３﹒０４％。恒生科技指數報４８２７，升２２８點或升
４﹒９７％。
　　阿里系股票升勢顯著，阿里健康（００２４１）現價升１１﹒７８％，報４﹒８４元，該股
成交約２﹒２５億股，涉資１０﹒５７億元，盤中高見４﹒８９元，最低見４﹒４元；阿里
（０９９８８）升１１﹒７４％，報１１０﹒４元，暫為首兩隻表現較佳藍籌。藥明生物
（０２２６９）升８﹒８２％，報７０﹒３５元；京東集團（０９６１８）升７﹒４５％，報
２５６﹒６元。
　　即月期指新報２１９１２，升５４７點，低水１４４點。即月國指期貨報７６２１，升
２４０點，低水７４點。即月科指期貨新報４８３４，升２４３點，高水６點。
　　上證綜合指數報３２６３，升２２點或升０﹒６８％，成交５０８４﹒０９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０３３，升９７點或升０﹒８２％，成交２９０３﹒８２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　首十隻表現較佳藍籌股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里健康（００２４１）　　４﹒８４元　升１１﹒７８％
　　阿里（０９９８８）　　　１１０﹒４元　升１１﹒７４％
　　藥明生物（０２２６９）　７０﹒３５元　　升８﹒８２％
　　京東集團（０９６１８）　２５６﹒６元　　升７﹒４５％
　　騰訊（００７００）　　　３８９﹒８元　　升６﹒０４％
　　銀娛（０００２７）　　　　４４﹒５元　　升５﹒５８％
　　潤啤（００２９１）　　　　　　５３元　　升５﹒３７％
　　海底撈（０６８６２）　　１６﹒６２元　　升５﹒１９％
　　網易（０９９９９）　　　　　１６９元　　　升５﹒１％
　　金沙（０１９２８）　　　１６﹒４４元　　升４﹒７１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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