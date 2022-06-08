《駐京專電》人行：正在完善涉及跨境電商等新業態人民幣業務政策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》人民銀行國際司負責人周宇在國務院政策例

行吹風會上表示，目前，人民銀行正在完善涉及跨境電商等新業態的跨境人民幣業務的政策，促

進外貿新業態發展。總體來看，跨境人民幣業務支持實體經濟的能力正在不斷提升。今年１－４

月，跨境貿易人民幣收付規模合計２﹒６萬億元，同比增長２４％。



＊首４月企業外匯套保規模同比增４８％＊



在匯率方面，周宇表示，人民銀行會繼續推進匯率市場化的改革，增強人民幣匯率彈性，發

揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器的作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩

定。

在幫助企業應對匯率波動方面，人民銀行和商務部、外匯局一起採取了一些具體措施，幫助

企業應對當前的匯率波動。

第一，指導金融機構為進出口企業提供更多的匯率風險管理產品，在風險可控的情況下，幫

助企業特別是外貿企業規避匯率風險，降低企業匯率避險成本。

第二，減免一些中小微企業進行外匯交易的手續費，降低他們外匯套期保值成本。同時還幫

助他們減少了一些外匯套保保證金的佔用。

第三，人民銀行下屬分支機構及商業銀行開展了有針對性的宣傳、培訓工作，並提供了一些

上門服務，幫助企業提升匯率風險管理水平。今年１－４月份的數據顯示，企業外匯套保規模同

比增長了４８％，首次辦理匯率避險業務的企業數量新增了將近１萬家。

