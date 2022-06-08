【新冠肺炎】北京今日無新增確診，豐台區不再居家辦公可正常上班

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》北京市疾控中心副主任龐星火在發布會上表
示，６月８日０時至１５時，無新增本土新冠肺炎病毒感染者。
北京豐台區副區長薄瀾通報，豐台區已經連續７日無新增社會面病例，６月９日起，豐台區
轉入常態化疫情防控。目前，全區疫情防控形勢整體向好，封管控區也在陸續解封中。６月９日
起，豐台區對解封區域內的公交、地鐵、出租車等公共交通工具恢復正常運營。
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