《午市前瞻》恒指２２５００料有阻力，吉利、比亞迪點部署？

《經濟通通訊社８日專訊》恒生指數半日收報２１８９７，升３６６點或１﹒７％，主板成

交１０００﹒９３億元。恒生中國企業指數報７６２１，升１５３點或２﹒０５％。恒生科技指

數報４７５４，升１５４點或３﹒３７％。



＊溫鋼城：目前只屬反彈市未見轉勢＊



恒指今天高開２５７點報２１７８８，早段曾升逾４８０點，重上２２０００點關口。

ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指短期

還有機會突破１００天線，惟強調目前只屬反彈市，因為美國聯儲局加息次數較以往頻密，其貨

幣政策將影響港股走勢。他續指，港匯未完全好轉，美債息率、美元及人民幣匯率等亦不斷變化

，暫時未見港股有轉勢跡象，並估計２２５００為恒指反彈阻力。



＊吉利短線料１４至１６元上落＊



吉利（００１７５）上日收市後公布，吉利汽車公布，集團於２０２２年５月之總銷量為

８﹒９萬部，按年減少約７％，惟按月增長約２３％。當中，純電動車銷量１﹒５７萬部，按年

升４﹒２４倍。股價高開１﹒７４％，早段走勢靠穩。

溫鋼城表示，此前市場擔憂疫情會否影響汽車行業供應鏈，惟吉利的純電動車及混合動力車

的按年走勢有改善，有助消除市場的疑慮，加上早前中央向汽車業提供補貼，對吉利業務都有幫

助。不過他指出，近日吉利股價升勢有所放緩，在１６元附近出現阻力，短線料在１４至１６元

間上落，建議持貨者可於１５﹒５元開始減倉，以鎖定利潤。

另外，比亞迪（０１２１１）稱將成為特斯拉（Ｔｅｓｌａ）電池供應商，股價早段曾升逾

２％。溫鋼城表示，比亞迪本身有生產電池及電動車，業務較全面，整體銷售情況亦理想，日後

向Ｔｅｓｌａ供應電池將進一步幫助公司業務發展。他續指，比亞迪股價近期已累積一定升幅，

今天早段的９ＲＳＩ出現頂背馳，在高位似乎有點壓力，建議持貨者先減倉，並相信股價整固後

，仍有機會衝上３１０至３２０元水平。



＊教育股升或因青年失業率高＊



除了汽車股外，教育股近日亦展現強勢。當中，中教（００８３９）近日公布總體招生學額

按年增七成，股價上日急升逾２０％，今天亦高開３﹒４７％，惟早段衝高後略為回落。

溫鋼城表示，教育股升勢除了招生情況改善，內地年青人失業率高企，目前經濟環境未完全

回復，就業會難上加難，相信學生願意重返學校繼續就讀，家長亦有能力為子女交學費，從而推

高學校收生人數，自然對教育股有利。

至於中教股價走勢方面，溫鋼城指早段曾衝高至６﹒９７元，貼近３月中旬開展的橫行區頂

部７元水平，惟現價高追不太值博。他建議持貨者先減一半倉，再上望目標可留意今年２月高位

８﹒５元水平。（ｅｒ）

