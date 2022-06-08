《美元走勢－羅明立》美元中短期仍有上行動力

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３３﹒２４ １３３﹒５４ １３２﹒５７

歐元╱美元 １﹒０６８５ １﹒０７０８ １﹒０６７６

英鎊╱美元 １﹒２５７０ １﹒２５９８ １﹒２５４５

美元╱瑞郎 ０﹒９７３９ ０﹒９７６２ ０﹒９７１７

美元╱港元 ７﹒８４６８ ７﹒８４７４ ７﹒８４５１

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《美元走勢》周二（７日）公布的亞特蘭大聯儲ＧＤＰＮｏｗ預測模型顯示，美國二季度實

際ＧＤＰ的年化增長率預計為０﹒９％，低於６月１日的１﹒３％，個人消費支出增幅從早前的

４﹒４％下調至３﹒７％，暗示美國經濟可能連續第二個季度出現負增長，並可能陷入技術性衰

退。

自俄烏衝突發生以來，西方國家對俄羅斯的制裁措施刺激了能源和大宗商品價格的大幅飆升

，導致通脹升幅屢創歷史新高。而聯儲局的反應似乎明顯落後於通脹速度，在收縮政策時不得不

加大力度，從而引發更深層次的問題，如消費者減少支出，私人投資額度下降等，經濟增長或停

滯不前甚至可能衰退。唯美元暫時在政策緊縮的預期下仍有一定支撐。

與各主要央行大相徑庭的是，日本央行似乎無視潛在通脹壓力。日本央行行長黑田東彥周二

重申將繼續採取貨幣刺激措施，日圓疲軟對日本經濟有利。該言論刺激美元兌日圓一度觸及

１３３的水平，續創１０年來高位。另一邊，歐洲央行將在明天（９日）宣布６月份利率決議，

屆時或將明確後續加息路徑。目前市場一致預期歐央行７月份將開啟加息路徑，並將連續２次加

息２５個基點，年底前將累計加息７５個基點。

美元指數近期略有反彈，暫時在１０２﹒５０附近窄幅上落，因聯儲局在可見將來的政策緊

縮力度將明顯強於其他主要央行，美元在中短期內仍有上行動力，可以考慮維持逢低買入美元的

策略。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０７１０ １﹒０６００ １﹒０７３０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 賣出英鎊 １﹒２６００ １﹒２４５０ １﹒２６５０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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