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08/06/2022 16:41

光大證券：恒指下半年或上試２５０００點

　　《經濟通通訊社８日專訊》光大證券國際在網上會議中預期，因俄烏衝突引發的全球性高通
脹低增長、美聯儲貨幣政策，以及疫情對經濟產生的不確定性，將是投資者持續關注的要點；預
期商品價格飆升，央行將利用加息壓抑通脹。光大證券策略師伍禮賢預期，今年下半年恒指有機
會上試２５０００點水平，國企指數的下半年目標為８５００點，而上證指數下半年目標為
３５００點。
　
＊看好基建、石化及內房等相關股份＊

　　行業方面，伍禮賢看好鐵路與基建、石油及石化相關、環保與新能源、內房、內需、及互聯
網板塊，當中，最為看好石油石化、潔淨能源、精選內房、及鐵路基建，至於手機設備及生物醫
藥則相對看淡。個別股票方面，他推薦中國鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）、中國建
築國際（０３３１１）、中海油（００８８３）（滬：６００９３８）、中石油（００８５７）
（滬：６０１８５７）、龍湖集團（００９６０）、中海外（００６８８）、龍源電力
（００９１６）（深：００１２８９）、以及信義玻璃（００８６８）。他預期，以上股票下半
年的目標回報將介乎一至兩成。
　　光大證券兼產品開發及零售研究部主管陳政生認為，亞洲區板塊明顯較為吸引，下半年之投
資部署可歸納為ＧＡＳ三大主題，包括Ｇｒｅｅｎ環球綠色投資、Ａｓｉａ　Ｅｑｕｉｔｉｅｓ
亞洲股票，以及Ｓｈｏｒｔ　Ｄｕｒａｔｉｏｎ　Ｂｏｎｄｓ短存續期債券。另外，可考慮投資
油價、農產品等商品基金作策略部署，惟風險相對較高。
　
＊美匯指數支持因素未減＊

　　陳政生指，今年受到環球性通脹、俄烏衝突加劇、疫情持續、及中美角力，令港股下半年向
上反彈受到限制，惟因應內地穩定經濟增長的措施、以及內地疫後復甦，將令港股向下回落有承
接。他強調，俄烏局勢及中概股監管談判屬於潛在變量，走勢變化將影響港股上落。
　　外匯方面，環球市場及外匯策略師黃俊能指出，美匯指數支持因素未減，商品貨幣將受惠地
緣局勢。他預期，美元將在高位徘徊，料升幅會有所放緩。（ｓｌ）
　

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