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08/06/2022 10:29

【香港政情】馮傳宗冀盡快處理公務員薪酬問題，為下屆政府開局

　　《經濟通通訊社８日專訊》消息指，行政會議昨日（７日）抽起公務員加薪議程，或會留待
新一屆政府處理。香港公務員總工會主席馮傳宗在電台節目表示，據他所知，當局原定昨日就公
務員加薪問題拍板，而局方約好今日會見公務員「四大」評議會，隨後亦會見另外四個工會，但
有關會面現時取消，他對此感到突然。
　　馮傳宗表示，如果公務員加薪問題有政治考慮，對新政府未必是好事，期望現屆政府盡快處
理好有關問題，令公務員團隊為新一屆政府實現良好開局。他指出，就公務員加薪幅度，政府內
部或有不同看法，但有關機制運作多年，他不認同公務員對此有爭議。
　　馮傳宗質疑，商界不希望公務員加薪幅度高，因會令他們面對與僱員分享經濟成果的壓力。
對於有意見認為公務員在第五波疫情的抗疫表現差，質疑加薪理據，他指出第五波疫情時政府的
應變確實做得未夠好，但及後內地和台灣亦有爆疫，反映Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒為各地都帶來
危機。
　　馮傳宗又表示，特區公務員在家工作期間，不少文職人員要兼顧本身事務同時抗疫，對於有
意見領袖批評公務員抗疫表現，說法未必公允。（ｈｙ）

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