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08/06/2022 12:01

【新冠疫苗】涉替６親友偽造疫苗紀錄，７人續准保釋７月中再訊

　　《經濟通通訊社８日專訊》３４歲註冊護士於疫苗接種中心兼職疫苗接種護士期間，涉替６
名親友偽造疫苗接種紀錄，共７人早前被控２項串謀欺詐罪，案件今日於觀塘裁判法院再訊。辯
方今申請將案件押後，以待與控方進行磋商獲批。案件押後至７月１４日再訊，其間各被告續准
保釋候訊。
　　涉案７名被告共被控２項串謀欺詐罪，其中何嘉雯（３４歲，註冊護士）、廖凱殷（４２歲
，家庭主婦）、廖母蕭杏儀（７０歲，家庭主婦）、廖父廖國雄（６７歲，建築工人）及家庭傭
工ＭＡＲＣＥＬＯ　Ｍａｒｙ　Ａｎｎ　Ｖｉｌｌｅｚａ（３９歲）同被控１項串謀欺詐罪。控
罪指，他們於今年１月某日至２月２０日期間，在香港一同串謀欺詐衞生署，即不誠實地及虛假
地表示廖氏一家三口及其家庭傭工均已接種１劑疫苗，誘使衞生署發出４人的疫苗接種記錄。
　　另外，何嘉雯與另２名被告鄭雅怡（３０歲，補習老師）及鄭斯蔚（２５歲，小學教師）同
被控１項串謀欺詐罪。控罪指３人於今年２月５日至２月２０日期間，在香港一同串謀欺詐衞生
署，即不誠實地及虛假地表示鄭氏姊妹均已接種１劑疫苗，誘使衞生署發出２人的疫苗接種記錄
。（ｈｙ）

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