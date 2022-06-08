【新冠疫苗】涉替６親友偽造疫苗紀錄，７人續准保釋７月中再訊

《經濟通通訊社８日專訊》３４歲註冊護士於疫苗接種中心兼職疫苗接種護士期間，涉替６

名親友偽造疫苗接種紀錄，共７人早前被控２項串謀欺詐罪，案件今日於觀塘裁判法院再訊。辯

方今申請將案件押後，以待與控方進行磋商獲批。案件押後至７月１４日再訊，其間各被告續准

保釋候訊。

涉案７名被告共被控２項串謀欺詐罪，其中何嘉雯（３４歲，註冊護士）、廖凱殷（４２歲

，家庭主婦）、廖母蕭杏儀（７０歲，家庭主婦）、廖父廖國雄（６７歲，建築工人）及家庭傭

工ＭＡＲＣＥＬＯ Ｍａｒｙ Ａｎｎ Ｖｉｌｌｅｚａ（３９歲）同被控１項串謀欺詐罪。控

罪指，他們於今年１月某日至２月２０日期間，在香港一同串謀欺詐衞生署，即不誠實地及虛假

地表示廖氏一家三口及其家庭傭工均已接種１劑疫苗，誘使衞生署發出４人的疫苗接種記錄。

另外，何嘉雯與另２名被告鄭雅怡（３０歲，補習老師）及鄭斯蔚（２５歲，小學教師）同

被控１項串謀欺詐罪。控罪指３人於今年２月５日至２月２０日期間，在香港一同串謀欺詐衞生

署，即不誠實地及虛假地表示鄭氏姊妹均已接種１劑疫苗，誘使衞生署發出２人的疫苗接種記錄

。（ｈｙ）

