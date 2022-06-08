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即市新聞

08/06/2022 16:29

《小傳日記》阿里系今日發威，吉利開始腳仔軟？

　　《小傳日記》魚缸噚日跌咗百幾點，今日即刻升番上去，高開２５７後越升越有，到尾段一
度升超過５００點，主要因為阿里系股票發威，阿里巴巴（０９９８８）同阿里健康
（００２４１）都升超過一成，高踞藍籌榜頭兩位，其他科技股跟住升，睇下聽日恒指升唔升得
穿條百天線喇。
　　今日另一主角係汽車股。比亞迪（０１２１１）宣布成為Ｔｅｓｌａ嘅電池供應商，即使有
「木頭姐」旗下嘅方舟投資喺６月６日減持比亞迪ＡＤＲ股份，係過去９個月以嚟８度增持之後
嘅第一次減持，但仍然無阻股價升住收。今日早段曾經升２巴仙，去到尾段ｋｅｅｐ到個勢，收
市升近２﹒８巴仙，報３０２銀。唔經唔覺，比亞迪距離歷史高位３２４﹒６銀又行近一大步喇
，揸住佢嘅朋友開心死囉！
　　另外，吉利（００１７５）公布５月汽車總銷量８﹒９萬部，按年減少約７％，但按月增長
約２３％。當中，純電動車銷量１﹒５７萬部，按年升４﹒２４倍；插電式混動車銷量３９０３
部，按年升１﹒１１倍；油電混動車就有２７２９部，實際表現唔係太差。唔少大行都睇好吉利
，瑞信對吉利旗下嘅「極氪」全年７萬部銷量目標充滿信心，目標價由１７銀升到１８銀！花旗
、大和同野村亦維持吉利「買入」評級。
　　吉利銷量按月改善，加上受惠減徵購置稅、參與新能源車下鄉等政策，股價短線仲有無得升
呢？吉利３月上旬低見９﹒７９銀後開始橫行，去到５月１０號展開升浪，由最低１０﹒６５銀
衝到上６月１號高位１５﹒６９銀，已經升咗４７％！即使主要平均線仲升緊，但股價近幾日喺
１５﹒４到１５﹒７銀之間爭持，呢場煙花唔通就咁綻放完？與其依家追，不如等佢落番１４銀
左右先再買過喇！學某位講股佬話齋：「低位唔買，高位先嚟同人搶包山，咁樣何必呢？」請請


＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無涉。

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