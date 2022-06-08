【新冠肺炎】ＬＩＮＱ酒吧群組再多２人染疫，累計９５宗個案

《經濟通通訊社８日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，ＬＩＮＱ酒吧再
多２宗個案，累計９５宗個案，全基因分析發現ＬＩＮＱ酒吧與Ｔｈｅ Ｉｒｏｎ
Ｆａｉｒｉｅｓ相似，曾有３宗個案曾在５月２１日曾到Ｔｈｅ Ｉｒｏｎ Ｆａｉｒｉｅｓ、
５月２８日到ＬＩＮＱ，料因而有傳播。（ｈｙ）
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