【新冠肺炎】ＬＩＮＱ酒吧群組再多２人染疫，累計９５宗個案

《經濟通通訊社８日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，ＬＩＮＱ酒吧再

多２宗個案，累計９５宗個案，全基因分析發現ＬＩＮＱ酒吧與Ｔｈｅ Ｉｒｏｎ

Ｆａｉｒｉｅｓ相似，曾有３宗個案曾在５月２１日曾到Ｔｈｅ Ｉｒｏｎ Ｆａｉｒｉｅｓ、

５月２８日到ＬＩＮＱ，料因而有傳播。（ｈｙ）

