【企業盈警】德永佳集團（３２１）料全年度純利下跌不多於４０％

《經濟通通訊社８日專訊》德永佳集團（００３２１）預期，截至今年３月底止年度，純利
按年下跌不多於４０％，主要由於公司分別於去年１２月１４日及１２月１６日刊發公告提述有
關受事故影響之存貨的損失；因中國大陸實施嚴格「動態清零」政策致使零售及分銷業務銷售額
下降；及政府補助款減少。（ｈｙ）
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