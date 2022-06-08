《真知灼見－溫灼培》打壓通脹料將成為美國政策主調

《真知灼見》於周二（７日）晚國會的聽證會上，美國財長耶倫指，她預期美國的通脹將會

維持高企，而拜登政府往後將會在其預算案中把今年的通脹目標從４﹒７％上調。耶倫解釋，導

致通脹的很大原因是因為俄烏局勢推升了全球糧價及能源價格，而變種疫情亦影響了供應鏈的運

作。



＊通脹是因印鈔過大及逆全球化行動＊



美國面對嚴峻的通脹問題是不爭事實，但耶倫的解釋只講解了造成通脹的表象，卻沒有深入

道出導致通脹的真正原因。使現今美國以至全球出現嚴重通脹問題的主因，相信是美國在過去兩

年疫情期間大印鈔票，加上美國刻意要去全球化所導致。除非聯儲局把印出的大量鈔票盡快收回

，否則通脹是難於回落。但眾所周知，此舉將有機會使美國經濟嚴重出現衰退，所以聯儲局是難

於這樣做，只能逐小步回收量寬資金。如此一來又如何能真正壓抑通脹？至於另一有效壓抑通脹

方法，是美國要盡快停止逆全球化的步伐。但這做法也有困難，因這已成為了美國的重大策略部

署。而從俄羅斯把其能源及糧食貿易抽離歐洲轉移至亞洲，以及不少美國品牌把生產線搬離內地

等已是最好例子。當全球貿易要再重新定位，其所帶來的不穩定將難免會造成混亂，會造成物價

上漲。相信上述兩因素才是真正導致環球通脹的原因。



＊往後料聯儲局會更認真應對通脹＊



不論通脹成因為何現在基本上已不重要。重點是當耶倫也得承認美國通脹難於回落，而耶倫

周二晚又被美國國會議員嚴厲指責她去年對通脹作出失誤判斷的情況下，料往後耶倫又或鮑威爾

也會更認真地應對通脹。這可能會導致日後聯儲局要加大其加息步伐。而這對缺乏加息能力的日

圓最不利。所以日圓兌港元雖跌破６算，且是２０年低位，但提防低處未低。相對美元，短期料

有機會邁向１３５兌１美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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