  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/06/2022 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價升１５點三連漲，報６﹒６６３４逾一周高

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６６３４，較
上個交易日升１５點子，實現三連漲，創５月３１日以來逾一周新高，上個交易日報
６﹒６６４９。
　　投資者觀望通脹是否已經觸頂，美匯指數周二紐約時段回落至１０２﹒３３。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒６６３４　　－１５﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒１２８９　　＋６１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０１６８　－２４８﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８４９３　　　－２﹒９０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３８７２　＋４６２﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒８１３９　＋２７９﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３１９０　　　－１﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８４８４　＋１１５﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８４５４　－１３１﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒３１５３　＋２００﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５９５　　　＋６﹒４０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒２４３４　＋３４５﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３０８２　－１１２﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８８﹒２６００　　　－６﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話08/06/2022
【虛幣世界】加密貨幣市場普遍反彈，受股票市場帶動
人氣文章中國故事07/06/2022
《神州經脈》外儲結束四連跌　滬指悶升三連揚　成交續破萬億
人氣文章財經熱話07/06/2022
因鎳交易事件遭索賠　無阻港交所逆市造好
人氣文章財經熱話07/06/2022
【航運股啟航】中遠海控曾飆近半成　林嘉麒：兩大原因續看好航運股！
人氣文章專訪07/06/2022
【專訪】陶冬：四指標看美國經濟會否陷衰退（有片）
人氣文章財經熱話07/06/2022
傳滴滴獲放生監管疑鬆綁　科技股雨過天青？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金