【聚焦人幣】人幣中間價升１５點三連漲，報６﹒６６３４逾一周高

《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６６３４，較
上個交易日升１５點子，實現三連漲，創５月３１日以來逾一周新高，上個交易日報
６﹒６６４９。
投資者觀望通脹是否已經觸頂，美匯指數周二紐約時段回落至１０２﹒３３。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒６６３４ －１５﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒１２８９ ＋６１﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒０１６８ －２４８﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８４９３ －２﹒９０
１英鎊╱人民幣 ８﹒３８７２ ＋４６２﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒８１３９ ＋２７９﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３１９０ －１﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８４８４ ＋１１５﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８４５４ －１３１﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒３１５３ ＋２００﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９５ ＋６﹒４０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒２４３４ ＋３４５﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３０８２ －１１２﹒００
１人民幣╱韓元 １８８﹒２６００ －６﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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