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即市新聞

08/06/2022 10:16

《思前想後－郭思治》恒指仍處技術反彈，能否突破視乎成分股表現

　　《思前想後》踏進６月份後，大市承接５月底之升勢，形態上仍處技術反彈之趨勢中，而直
到執筆一刻止計，本月恒指暫是由２日之低位２０８８４點升至７日之高位２１７４４點，即月
內之波幅暫為８６０點，但由於一個月之高低位是不會同時出現於三個交易日之內，加上８６０
點之波幅亦該不能滿足月內之所需，故在本月餘下之交易日，理論上該有更高或更低的指數出現
，從而擴大月內之波幅以滿足所需，至於恒指會上破高位或跌穿低位，當需視乎一眾主要恒指成
分股之表現而定。

＊騰訊美團阿里表現至為關鍵，內需股汽車股受惠國策＊
　
　　談到重磅恒指成分股之表現，當中較關鍵的是騰訊（００７００）佔恒指成分８％，美團
（０３６９０）佔６﹒７１％，阿里巴巴（０９９８８）佔６﹒４８％，京東（０９６１８）佔
２﹒５８％，即上述４隻新經濟股在恒指成分內共佔２３﹒７７％；另舊經濟股方面，匯控
（００００５）佔８％，友邦（０１２９９）佔７﹒９６％，建行（００９３９）佔５％，港交
所（００３８８）佔３﹒４６％，工行（０１３９８）佔２﹒８４％，中移（００９４１）佔
２﹒７２％，平保（０２３１８）佔２﹒５８％，中銀（０３９８８）佔２﹒０１％，即上述８
隻舊經濟股在恒指內之成分比重共佔３４﹒５７％，單是上述１２隻恒指成分股在恒指內之比重
已共佔達５８﹒３４％，故後市能否作較明顯之推升，當需視乎上述股份之表現而定，當中該以
騰訊、美團及阿里巴巴等之表現至為關鍵。
　　為維持經濟能保持５﹒５％之增長，內地政府正大力推動整個內需市場，當中以刺激消費為
主，而重中之重乃汽車業，因汽車暢旺可拉動下游４０多個行業，從而製造大量就業，保就業保
民生乃政策重點，另外，疫情過後、相信該會出現報復式消費，故一眾餐飲業、零售業、啤酒業
及食品業該可直接受惠，從近期所見，啤酒股、餐飲股及體育用品股等已在資金力追下大幅回升


＊如成交不足升勢將受限，兩小型上升裂口成短期隱憂＊
　
　　惟大市之表現雖示強，但有一點需留意，目前只是６月份之上旬，如大市升勢過促，擔心中
旬時會略見反覆，故任何高追均不宜過急及過勇，另外，大市之成交金額能否配合亦至為關鍵，
因如動力不配，大市之升勢將漸受規限，況且，５月２７日之急升，技術上遺留下一上升裂口，
介乎２０２７２點至２０４９４點，闊２２２點，另５月３０日之急升，亦遺留下另一上升裂口
，介乎２０７７９點至２０８８５點，闊１０６點，此兩個小型上升裂口乃短期後市之隱憂。《
香港股票分析師協會副主席　郭思治》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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