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即市新聞

08/06/2022 10:07

【內房困局】綠地控股債務兌付壓力大，高管稱展期可改善財務狀況

　　《經濟通通訊社８日專訊》早前披露擬將境外債展期的綠地控股（滬：６００６０６），召
開２０２１年度業績及現金分紅線上說明會。有投資者詢問公司將６月到期的５億美元外債擬展
期一年的原因，對此，綠地控股董事長張玉良表示，自３月以來，上海新一輪疫情暴發，企業正
常生產經營受到了很大影響。此次展期方案，將保障企業經營的健康穩定和良性循環，有力改善
公司整體財務狀況、優化資產負債表、增強現金流管理，提升整體抗風險能力和經營韌性，實現
可持續穩健發展。
　　綠地控股近年嚴重依賴房地產銷售、資產處置和在岸銀行貸款再融資所產生的現金流，以滿
足公司到期短期債務。但在疫情影響下，公司今年首四月銷售額同比下挫５７％。與此同時，據
內媒統計，目前綠地控股存續美元債１１隻，存續規模４２﹒７億美元，其中一年內將有
２６﹒２億美元債到期，公司面臨集中兌付壓力較大。
　　不過，綠地控股子公司綠地香港（００３３７）昨日（７日）公布，公司已於６月３日債券
到期日，全部贖回所有尚未償還的債券。於上述全部贖回後，公司已解除其於債券下的所有責任

　　綠地控股股價靠穩，目前略跌０﹒３％，報３﹒８５元（人民幣．下同）。

＊首四月回款率超１２０％，將加速海外物業銷售去化＊

　　張玉良在業績會上表示，為保障債務順利償還，公司將多管齊下，狠抓現金流及資金統籌。
一是加強核心產業現金流管理。房地產業通過抓銷售回款、抓按揭回籠等措施，不斷提升銷售回
款率，今年前４月銷售回款近５００億元，回款率超過１２０％；基建產業狠抓回款清收，同時
穩定融資規模，拓展融資增量。
　　二是加大力度推進境內外存量物業銷售去化，加快資金回籠。未來２－３年，可供出售的存
量物業總貨值約２０００億元。其中，綠地將加速推動海外項目輕資產轉型，推進包括美國紐約
及洛杉磯等項目在內的一批海外物業銷售去化。此前，綠地已通過一部分海外物業銷售去化、竣
工交付，回籠資金超百億元。
　　三是繼續加強銀企合作。通過創新合作模式，拓展合作空間，在今年一季度實現新增融資提
款約１００億元的基礎上，進一步推動與主流銀行合作。（ｗｌ）

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