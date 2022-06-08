《股林淘金－林家亨》美股先跌後回升，「木頭姐」沽比亞迪

《股林淘金》美國１０年期債息前天升破３厘的消息令昨天（７日）市場早段下跌，道指曾

下跌超過２００點，後來反覆靠穩，收市時倒升２６４點，納指上升１１３點。

有「木頭姐」之稱的Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ旗下方舟投資宣布了６月６日減持比亞迪

（０１２１１）ＡＤＲ股份，這是過去九個月以來曾經８次增持後的首次減持。方舟投資曾經在

３月２５日、２８日、２９日及３０日大手增持比亞迪股份，由３月３０日至到６月６日，股價

已經上升了３７％。６月６日是比亞迪宣布５月份汽車銷售量再創新高之後的首個美股交易日。

「木頭姐」的沽售行動有可能在短期內刺激散戶跟隨，比亞迪短期內波動難免。

另外，中國有關部門宣布有６０款手機遊戲通過審批，預計今日（８日）這個消息會令騰訊

（００７００）股價上升，有機會再升穿保歷加通道頂線３７２元以上。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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