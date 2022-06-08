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08/06/2022 09:32

【人行操作】人行續百億逆回購利率持平，對沖到期量

　　《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行連續３９日進行百億元逆回購操作，今日開展１００億
元（人民幣．下同）逆回購操作，中標利率持平為２﹒１％。
　　今日有１００億元逆回購到期，當日實現零投放零回籠。
　　中信證券首席經濟學家明明認為，未來可以使用的總量工具和結構工具較多。其中，在總量
工具方面，還可以進一步下調５年期以上ＬＰＲ，以刺激居民部門的信貸需求。（ｃｔ）

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