【人行操作】人行續百億逆回購利率持平，對沖到期量

《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行連續３９日進行百億元逆回購操作，今日開展１００億

元（人民幣．下同）逆回購操作，中標利率持平為２﹒１％。

今日有１００億元逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

中信證券首席經濟學家明明認為，未來可以使用的總量工具和結構工具較多。其中，在總量

工具方面，還可以進一步下調５年期以上ＬＰＲ，以刺激居民部門的信貸需求。（ｃｔ）

