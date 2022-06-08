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08/06/2022 11:12

【大國博弈】王毅首晤哈薩克新總統：絕不允許域外勢力禍亂中亞

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國外長王毅應哈薩克副總理兼外長邀請到該國進行正式訪問，
並出席「中國＋中亞五國」外長第三次會晤，這是哈薩克新總統托卡耶夫就職、以及俄烏戰爭爆
發後，首次有中國官員訪問該國，備受外界關注。
　　根據中國外交部通稿，中哈雙方對烏克蘭危機帶來的嚴重負面外溢影響深感擔憂。王毅指出
，當前形勢下，要警惕域外勢力圖謀將地區國家捲入大國衝突，脅迫各國「選邊站隊」，強調，
中國從不在中亞謀求地緣政治利益，也絕不允許域外勢力禍亂這一地區。
　　中方引述托卡耶夫表示，中國的支持和合作對哈實現政治安全、國家穩定、經濟發展至關重
要，哈方願加強共建「一帶一路」，提升經貿投資水平，拓展農業、交通、物流、能源、旅遊、
人文等各領域合作，實現互利共贏；王毅表示，中方願同哈方加強戰略對接，拓寬合作領域，打
造一批新的惠及兩國民生的優質合作項目，商談經貿合作中長期發展規劃和新版投資保護協定，
加大口岸貨物通行，拓展多元化運輸路徑，並加快建設跨裏海國際運輸走廊的可行性研究。
　　至於哈薩克總統府新聞局則指，托卡耶夫在會談中高度評價兩國在３０年來的戰略合作水平
，並表示中國國家主席習近平今年秋季對哈薩克進行的國事訪問，將為雙邊合作關係的發展注入
新的動力。值得留意的是，哈方提到，王毅對哈薩克成功舉行憲法修正案全民公投表示祝賀，稱
對哈薩克未來的發展奠定了堅實的基礎。

＊新人上台哈國變天，大修憲法限制總統權力＊

　　哈薩克於今年初大幅調高燃氣價格，結果爆發了自１９９１年獨立以來最大規模的示威潮，
在該國統治長達３０年的前總統拿薩巴耶夫宣布辭職，由托卡耶夫接替上台，而示威活動則被以
俄羅斯為首的六國集體安全條約組織（ＣＳＴＯ）所平息。
　　托卡耶夫一直被視為拿薩巴耶夫的心腹，但是他上台後卻即刻削弱拿薩巴耶夫的政治影響力
，包括拘捕了拿薩巴耶夫的侄子以及前國家安全官員，哈薩克政局在頃刻間變天。
　　托卡耶夫在今年４月退出執政黨「阿瑪納特」，並提出一項憲法修正案，提出總統應當政治
中立，且禁止總統近親擔任高級政治職務和公共部門負責人，讓哈薩克轉型至「擁有強大議會的
總統制共和國」，並會廢除《首任總統法》，褫奪拿薩巴耶夫的特權。哈薩克就憲法修正案發起
全民公投，獲贊成票７７﹒１８％通過。（ｅｙ）

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