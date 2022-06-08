【中概焦點】傳滴滴擬入股國機智駿成次大股東，國機汽車午後漲停

《經濟通通訊社８日專訊》據《路透》引述兩位消息人士稱，內地網約車龍頭滴滴出行正在

磋商入股國機汽車（滬：６００３３５）旗下電動車部門，擬持股至少三分之一，這表明滴滴去

年遭遇監管整頓後正在努力重振業務，將是滴滴向電動車市場的戰略轉移。

消息人士指，如果這筆交易最終敲定，滴滴將成為國機智駿汽車的第二大股東。據悉，滴滴

正在與國機汽車進行深入談判，雙方尋求最快在本月底敲定交易細節。國機汽車及其關聯企業目

前共持有國機智駿的６７％股份。

滴滴、國機汽車和國機智駿暫沒回應置評請求。國機汽車午後抽升漲停並維持至收市，漲停

價報８﹒６８元人民幣。

在滴滴決定從美股退市後，外電早前報道，內地監管將結束對滴滴出行的網絡安全審查，取

消停止新用戶註冊的禁令，當局還準備最早於本周允許滴滴出行的ＡＰＰ重回國內應用商店。但

滴滴出行ＡＰＰ下架近一年，其市佔率明顯下滑成為不爭的事實。全國網約車監管信息交互平台

的數據顯示，在訂單量前１０名的平台中，４月按訂單合規率（指駕駛員和車輛均獲得許可的訂

單量佔比）從高到低的前三名分別是享道出行、陽光出行、Ｔ３出行，滴滴出行僅列第九。

早前亦有消息傳出，國有汽車製造商中國第一汽車集團正在考慮收購陷入困境的滴滴的大量

股權。（ｗｌ）

