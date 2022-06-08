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08/06/2022 13:32

【ＦＯＣＵＳ】油氣競相飛漲，美衰退陰影難去

　　【ＦＯＣＵＳ】７０年代滯脹恐重臨，再添新證據。繼全美汽油均價直逼５美元後，天然氣
價格亦因對歐出口急升創下２００８年來最高水平；百物騰貴，美國人４月消費者信貸激增
３８１億美元。此外，亞特蘭大聯儲的一項指標預測，美國本季ＧＤＰ年化增長率僅０﹒９％，
幾乎已到衰退邊緣。

＊高價差驅使，對歐天然氣出口激增＊

　　拜登的沙特之行啟程日期未明，油價續高燒不退。高盛周一（６日）剛上調第三季布油目標
價至每桶１４０美元，全美汽油均價即企上每加侖４﹒９美元的歷史新高，單周飆逾６％，突破
５美元關口指日可待。
　　不過，相比當地天然氣價格年初至今翻了一倍半，漲約五成的汽油價格只是小巫見大巫。
能源部數據顯示，美國首四月液化天然氣出口較去年均值增加１８％，且高達７４％運往歐洲。
出口
暢旺擠壓國內供應，刺激價格從去年底的每百萬英熱單位（ＭＭＢｔｕ）不到４美元，飛升至
９﹒３美元的２００８年以來最高，既施壓電費成本，更可能加劇夏季大停電的風險。
　　何解供應厚此薄彼？首推美歐兩地的顯著價差，意味更大的利潤空間，以全美最大的天然
氣出口商Ｃｈｅｎｉｅｒｅ　Ｅｎｅｒｇｙ為例，其年初至今股價漲逾４４％；其次，能源巨頭
在墨西哥灣沿岸投
資巨型接收站等終端設施，為德克薩斯、路易斯安那等地區帶來稅收收入和高薪工作，受到當
地人支持。

＊總循環信貸突破１﹒１萬億美元新高＊

　　就在周二（７日），財長耶倫出席參議院財政委員會聽證會時稱，美國正面臨「不可接受」
的高通脹，白宮可能上調３月時４﹒７％的今年平均通脹預測。百物騰貴，美國總循環信貸（主
要為信用卡貸款）餘額４月突破１﹒１萬億美元歷史新高，當月消費貸錄新增３８１億美元，僅
次於３月的５２４億美元紀錄。
　　分析認為，數據一方面或反映美國人消費意願不減，但另一方面也可能顯示大流行以來的
超額儲蓄在高通脹下已消耗殆盡，債務負擔日益沉重。由於個人消費支出貢獻美國ＧＤＰ近七成
，債務壓頂恐預示後勁乏力。
　　無獨有偶，亞特蘭大聯儲的ＧＤＰＮｏｗ模型最新下調美國本季ＧＤＰ年化增長率預測，從
一周前的１﹒３％至０﹒９％，意味美國上半年增長萎縮０﹒６％，幾乎位於衰退邊緣。而中美
兩個增長引擎皆前途未卜，世銀亦大幅下調今年全球增長預測由１月時的４﹒１％至２﹒９％，
警告「對許多國家來說，衰退將難以避免。」
　　對美歐而言，誰更有可能渡過高通脹的激流避免陷入７０年代的滯脹？將於周五（１０日）
揭盅的美國５月核心ＣＰＩ數據，或顯示前者面臨的壓力更持久。

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