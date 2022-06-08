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即市新聞

08/06/2022 09:12

《投資智慧－鄧聲興》光伏產業有望在震盪中持續向好

　　《投資智慧》美國白宮宣布，作為推動清潔能源計劃的一部分，總統拜登依據《國防生產法
》停止對東南亞四國太陽能電池板徵收關稅。據報導，關稅豁免適用於柬埔寨、馬來西亞、泰國
和越南的電池板，以尋求彌補太陽能電池板的供應缺口，還將以貸款和撥款支持的方式促進美國
未來的太陽能電池板以及其他清潔能源技術的製造。技術範圍包含五個方面：太陽能電池板部件
；建築保溫系統；熱泵；製造和使用清潔發電燃料的設備，如電解槽、燃料電池、相關鉑族金屬
等；關鍵的電網基礎設施，如變壓器。獲利好消息刺激，港股太陽能板塊走高。
　
　　今年３月，因美國商務部的關稅調查，使得美國的太陽能電池板進口遭到凍結。美國早前基
本上已停止從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進口太陽能板，這些國家出口佔美國太陽能電池板
供應的一半以上，以及進口量的８０％。在接受美國太陽能產業協會（ＳＥＩＡ）調查中的
２００家公司裏，有四分之三已推遲或取消了太陽能組件交付。在關稅威脅下，ＳＥＩＡ將
２０２２年和２０２３年的太陽能裝機量預測下調了４６％。
　
　　然而，包括光伏在內的清洁能源的重要性早已不容小覷，其不僅保護了世界自然資源，更提
供了許多環境和經濟效益。隨著全球低碳環保趨勢，越來越多國家和地區從政策、機構、經濟等
方面，推動清潔環保產業的發展。以中國為例，國家主席習近平早在２０２０年就提出「
２０３０年前實現碳達峰、２０６０年前實現碳中和」。進入２０２２年，受益於國內風光大基
地的加速建設和歐洲能源獨立政策的落地，光伏終端需求持續向好。２０２２年１－４月，國內
光伏新增裝機１６﹒８８ＧＷ，同比增長１２０％；累計出口太陽能電池組件９５２﹒９１億元
，同比增長９２﹒８％。值得注意的是，當前中國光伏產業已供應全球７０％以上的需求，一線
組件企業具備全球競爭優勢。

　　美國是次暫時豁免東南亞四國光伏產品的進口關稅，在很大程度上反映出當前全球光伏市場
對中國產業鏈存在較高的依賴度，有望進一步擴大全球市場對中國光伏產品的需求，從而推動包
括多晶硅在內的產品價格。中長期看，雖然美國「加關稅」及「禁運」風險雖未完全消除，但光
伏產業的發展仍有望震盪中持續向好。《意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興》
　
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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