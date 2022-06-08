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08/06/2022 10:09

《股海恒言－葉澤恒》多項因素利好內地保險業長遠發展

　　《股海恒言》保險業主要分為財產險及人身保險。據中國銀保監的數據，內地去年保險累計
保費收入為４﹒４９萬億元（人民幣．下同），按年輕微下跌０﹒７９％。當中，財產保險業務
保費收入１﹒１７萬億元，同比下降２﹒１６％；人身保險業務的保費收入３﹒３２萬億元，按
年下跌０﹒３０％。
　
＊內地保險業市場具拓展空間＊
　
　　根據中國社科院世界社保研究中心發表的《中國養老金發展報告２０２０》指出，公共養老
金為內地最大養老支柱，除了全國社保基金的２﹒１萬億元外，另有城鄉居民基本養老保險金及
職工養老保險金逾５﹒８萬億元。第二支柱為職業養老金，包括企業年金２﹒５萬億元，及職業
年金０﹒７萬億元。第三支柱是個人養老金，當中包括商業養老保險、儲蓄存款銀行理財及公募
基金，但合共只有逾千億元。對保險公司而言，若未來發展個人養老金，或可成為推動業務增長
的元素。
　　另外，據中國財經類日報《２１世紀經濟報道》發布的《２０２１亞洲保險業發展報告》顯
示，內地保險業市場發展快速，具廣闊發展空間。以２０２０年為例，內地有３億人購買長期人
身壽險保單，即人均持有不足１張人身壽險保單。因此，預料內地人身壽險保單有明顯拓展空間

　
＊政府近期公布推動養老金發展措施＊
　
　　今年４月２０日，中國國務院辦公廳公布《關於推動個人養老金發展的意見》，並選擇在部
分城市試行一年。當中包括每人每年繳交１﹒２萬元保費，實現個人帳戶個人繳費。由於保險業
過去已著手規劃養老產業鏈，以協助客戶解決老年階段的醫療護理等開支問題，故預料保險公司
在這項新業務上可能存有優勢。
　
＊保險企業拓展車險以外業務＊
　
　　雖然自２０２０年９月車險綜合改革實施以來，汽車保費收入增長有所放緩，但佔財產險的
總保費比例仍接近６１％。同時，保險公司亦致力拓展其他業務，例如健康險、責任險及農業險
等，令財產險收入更多元化。中國銀保監於去年９月印發《關於推動財產保險專業化、精細化、
集約化發展的指導意見》，明確提出２０２３年非車險業務比重較２０２０年提升１０個百分點
以上。因此，預料保險公司未來將進一步發展非車險業務，增加收入來源。
　
＊料壽險及健康險業務有所改善＊
　
　　受新冠疫情影響，令部分居民認識到購買健康保險、危疾及壽險產品的必需性，希望藉此為
自身治療以至身故後家人的財政保障提供支持，料將促進有關業務的需求增長。
　
＊總結＊
　
　　綜上所述，內地推動養老金發展、促進非車險業務，加上國民購買健康與人壽保險的意識加
強，因此，預料內地保險業的中長線表現將有所改善。
《工銀亞洲證券業務部分析員　葉澤恒》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有與中國保險行業板塊的相關股份
＊資料來源：中國社科院世界社保研究中心、亞洲保險業發展報告、中國國務院辦公廳、中國銀
保監
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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