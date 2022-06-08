《股海恒言－葉澤恒》多項因素利好內地保險業長遠發展

《股海恒言》保險業主要分為財產險及人身保險。據中國銀保監的數據，內地去年保險累計

保費收入為４﹒４９萬億元（人民幣．下同），按年輕微下跌０﹒７９％。當中，財產保險業務

保費收入１﹒１７萬億元，同比下降２﹒１６％；人身保險業務的保費收入３﹒３２萬億元，按

年下跌０﹒３０％。



＊內地保險業市場具拓展空間＊



根據中國社科院世界社保研究中心發表的《中國養老金發展報告２０２０》指出，公共養老

金為內地最大養老支柱，除了全國社保基金的２﹒１萬億元外，另有城鄉居民基本養老保險金及

職工養老保險金逾５﹒８萬億元。第二支柱為職業養老金，包括企業年金２﹒５萬億元，及職業

年金０﹒７萬億元。第三支柱是個人養老金，當中包括商業養老保險、儲蓄存款銀行理財及公募

基金，但合共只有逾千億元。對保險公司而言，若未來發展個人養老金，或可成為推動業務增長

的元素。

另外，據中國財經類日報《２１世紀經濟報道》發布的《２０２１亞洲保險業發展報告》顯

示，內地保險業市場發展快速，具廣闊發展空間。以２０２０年為例，內地有３億人購買長期人

身壽險保單，即人均持有不足１張人身壽險保單。因此，預料內地人身壽險保單有明顯拓展空間

。



＊政府近期公布推動養老金發展措施＊



今年４月２０日，中國國務院辦公廳公布《關於推動個人養老金發展的意見》，並選擇在部

分城市試行一年。當中包括每人每年繳交１﹒２萬元保費，實現個人帳戶個人繳費。由於保險業

過去已著手規劃養老產業鏈，以協助客戶解決老年階段的醫療護理等開支問題，故預料保險公司

在這項新業務上可能存有優勢。



＊保險企業拓展車險以外業務＊



雖然自２０２０年９月車險綜合改革實施以來，汽車保費收入增長有所放緩，但佔財產險的

總保費比例仍接近６１％。同時，保險公司亦致力拓展其他業務，例如健康險、責任險及農業險

等，令財產險收入更多元化。中國銀保監於去年９月印發《關於推動財產保險專業化、精細化、

集約化發展的指導意見》，明確提出２０２３年非車險業務比重較２０２０年提升１０個百分點

以上。因此，預料保險公司未來將進一步發展非車險業務，增加收入來源。



＊料壽險及健康險業務有所改善＊



受新冠疫情影響，令部分居民認識到購買健康保險、危疾及壽險產品的必需性，希望藉此為

自身治療以至身故後家人的財政保障提供支持，料將促進有關業務的需求增長。



＊總結＊



綜上所述，內地推動養老金發展、促進非車險業務，加上國民購買健康與人壽保險的意識加

強，因此，預料內地保險業的中長線表現將有所改善。

《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有與中國保險行業板塊的相關股份

＊資料來源：中國社科院世界社保研究中心、亞洲保險業發展報告、中國國務院辦公廳、中國銀

保監



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