【香港政情】「電梯大王」胡法光逝世享年９８歲，林鄭表示哀悼

《經濟通通訊社８日專訊》前立法局議員、港協暨奧委會名譽副會長胡法光日前離世，終年

９８歲。行政長官林鄭月娥今日表示深切哀悼，並代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深

切慰問。



＊曾是三料議員＊



人稱「電梯大王」的胡法光是菱電的創辦人，是港英年代區議會、市政局及立法局「三料議

員」，回歸前出任港事顧問，並曾擔任全國政協委員，回歸前後為推選委員會委員及選舉委員會

委員。２０１６年獲頒授大紫荊勳章。

胡法光積極參與本港體育發展，先後擔任包括康樂體育局主席、南華體育會主席、香港足球

總會主席、香港網球總會會長等，更擔任港協暨奧委會副會長長達２２年之久。港協暨奧委會表

示哀悼。



＊陳積志：體育界重大損失＊



林鄭月娥讚揚，胡法光是成功企業家，備受商界敬重。他上世紀長期熱心參與公共和社會服

務，曾任立法局議員、市政局議員、香港事務顧問等不同公職，積極促進香港持續發展。他對體

育運動充滿熱誠，多年來尤其支持各個體育協會的活動，對本港體育發展貢獻良多。

署理民政事務局局長陳積志表示，胡法光對體育充滿熱誠，多年來積極推動香港的體育發展

、貢獻良多，他的離世是體育界的重大損失，將永遠懷念他。（ｃｌ）

