紅色暴雨警告生效下午校停課，上午校及全日制學校繼續上課

《經濟通通訊社８日專訊》天文台於上午１０時４５分改發紅色暴雨警告信號。政府宣布，

由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有下午校今日下午停課。正在上課的上午校及全日制學校應

繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。（ｃｌ）

