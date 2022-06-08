第二批涵蓋２３院校認可醫學資格名單公布，中國復旦大學上榜

《經濟通通訊社８日專訊》醫生註冊主任（即衞生署署長）今日根據《醫生註冊條例》公布

第二批涵蓋２３項獲特別註冊委員會認可醫學資格的名單。除了英美學校外，今次亦包括中國復

旦大學和南非開普敦大學。復旦大學是首間上榜的內地院校。

第二批認可醫學資格名單將於６月１０日刊憲，同日生效，並將於６月１５日提交立法會進

行先訂立後審議的程序。連同首批於４月底公布並涵蓋２７項醫學資格的名單，委員會至今合共

建議承認５０項醫學資格，並正積極推進其他非本地醫學院課程的評審工作，過程中不會剔除任

何合乎既定條件的醫學資格。委員會期望可盡快分批提交餘下的認可醫學資格名單。



＊陳肇始有信心今年內完成訂定認可醫學資格名單＊



食物及衞生局局長陳肇始表示，委員會分批公布認可醫學資格名單，能讓合資格的非本地培

訓醫生盡早循特別註冊途徑來港於公營醫療機構服務，紓緩現時公營醫療系統醫生不足的情況，

同時讓有意到香港以外地方就讀醫科的學生參考以作出升學選擇。她有信心委員會能在本年內完

成訂定認可醫學資格名單的工作。

政府去年１１月根據經修訂的《條例》成立設於醫務委員會轄下的委員會，負責檢視與香港

兩所大學醫學院課程有相若質素的非本地醫學院課程，從而訂定認可醫學資格名單，交由醫生註

冊主任公布。（ｃｌ）

