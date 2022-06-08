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08/06/2022 14:20

【特區新班子】梁美芬回應任律政副司長傳聞：未打算全職加入政府

　　《經濟通通訊社８日專訊》政界盛傳經民聯立法會議員梁美芬有機會出任新設的律政司副司
長，但梁美芬今日粉碎傳聞稱：「決定專心做好憲法及基本法的工作，未打算全職加入政府。」
　　另外，有傳大律師公會前主席、資深大律師林定國或會出任下屆政府律政司司長。林定國日
前回應查詢時僅指：「不好意思，真的不作評論。」（ｃｌ）

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