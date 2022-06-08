【特區新班子】梁美芬回應任律政副司長傳聞：未打算全職加入政府

《經濟通通訊社８日專訊》政界盛傳經民聯立法會議員梁美芬有機會出任新設的律政司副司
長，但梁美芬今日粉碎傳聞稱：「決定專心做好憲法及基本法的工作，未打算全職加入政府。」
另外，有傳大律師公會前主席、資深大律師林定國或會出任下屆政府律政司司長。林定國日
前回應查詢時僅指：「不好意思，真的不作評論。」（ｃｌ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|FOCUS08/06/2022
【FOCUS】油氣競相飛漲 美衰退陰影難去
|財經熱話08/06/2022
吉利銷量按月見改善 大行唱好可搭順風車?
|財經熱話08/06/2022
《午市前瞻》恒指22500料有阻力 吉利比亞迪點部署？
|大行報告08/06/2022
【大行炒D乜】吉利5月銷量跌 大行點睇？一click就知道
|開市Good Morning08/06/2022
熊麗萍：重批遊戲版號象徵科技監管近尾聲 短炒首選阿里、快手
|財經熱話08/06/2022
【虛幣世界】加密貨幣市場普遍反彈，受股票市場帶動
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰