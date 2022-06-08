【新冠疫苗】本港再多３人針後兩周內死亡，兩青年懷疑心肌炎報告

《經濟通通訊社８日專訊》衞生署公布，截至６月５日晚上１１時５９分的過去一星期，衞

生署共接獲５０宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，期間共接獲３宗曾經於離世前

１４日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名９５歲女子和兩名分別７７歲及７２歲男子，

沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。



＊最少打首針比例為９３﹒５％＊



同期，衞生署接獲兩宗涉及三至１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的

報告，個案分別涉及一名１２歲女子及一名１３歲男子，他們在接種復必泰疫苗後兩日內出現胸

痛，情況穩定。

截至６月５日晚上８時，本港市民合共接種了約１７２５萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫

苗的市民約６７１萬名，當中包括９３﹒５％的１２歲或以上人口。衞生署共接獲７６１３宗異

常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０４％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括１１１

宗涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００６％），沒有死亡個案

顯示與接種疫苗有關聯。



＊７４歲男子離世，未能確立與疫苗接種有關＊



至今，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結７２宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，

一宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，涉及一名７４歲男子，根據解剖所顯示的死亡原因看

來是速發嚴重過敏反應及缺血性心臟病。專家委員會於６月的會議上審視個案的所得資料，認為

未能確立死亡個案和疫苗接種有因果關係，初步認為１１宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘２７

宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有

關情況並收集數據作評估。（ｃｌ）

