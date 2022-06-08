【外圍經濟】高油價及增長放緩將打擊美國燃油需求

《經濟通通訊社８日專訊》美國能源署（ＥＩＡ）表示，高油價及經濟增長放緩會促使今年
第二及第三季的美國燃油消耗減慢。昂貴的汽油及非農就業職位增長放緩將限制車輛行駛里數，
而低於預期的ＧＤＰ增長亦影響柴油需求。
此前，汽油及柴油價格持續上升，很多美國州份的汽油價格已升至每加侖５美元以上。摩通
分析指，在夏季結束時甚至會升至６美元。（ｒｃ）
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