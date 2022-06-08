【外圍經濟】歐元區首季ＧＤＰ按季增長率向上修訂至０﹒６％

《經濟通通訊社８日專訊》歐元區經濟在２０２２年首季增長幅度超過預期。不過，增長是
由貿易推動，並暴露了消費者的壓力。第一季度ＧＤＰ按季增長０﹒６％，按年則增長５﹒４％
。
據分析，歐元區各國正受到解除防疫限制及俄烏衝突影響。雖然家庭和企業面對價格飆升，
但服務業的需求強勁，旅遊業正為旺季做準備。
歐洲央行將於星期四公布議息結果，並發布經濟預測。（ｒｃ）
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