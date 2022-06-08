《國企紅籌》中交建（０１８００）今年新基建基金涉９００億人幣

《經濟通通訊社８日專訊》中交建（０１８００）（滬：６０１８００）公布，利用基金形

式，吸引社會資本參與到其境內基礎設施等投資類項目，２０２２年度擬計劃發起新設基金約

９００億元（人民幣．下同），以滿足業務實際需要和項目融資需求，計劃認購基金份額４５０

億元，主要用於投資、管理和參與內地基礎設施等項目。至於去年度新設基金總規模約３６０億

元，為去年度基金新設計劃４５０億元的８０％；承諾認購基金份額約２５９億元，為認購計劃

份額３００億元的８６％。

該集團又指，２０２２年度項目投資預算方面，擬定批復投資額度為２８００億元，而去年

基礎設施項目批復投資額為２，７１８億元，為預算目標的９７％。



＊逾２億人幣購控股股東公路機械製造業務＊



另外，該集團指，附屬中南工程局將以約２﹒１９億元收購控股股東中交集團所持郴築公司

１００％股權。郴築公司從事公路機械製造、鋼結構安裝以及智慧城市業務，截至３月３１日總

資產２﹒９億元、淨資產４７０７萬元，今年首季營業收入２７６５﹒７８萬元、利潤總額

５９５﹒０３萬元、淨利潤５７９﹒０６萬元。（ｗｈ）

