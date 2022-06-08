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08/06/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２４﹒９億人幣，買藥明沽中海油

　　《經濟通通訊社８日專訊》昨日（７日）恒指低開７６點，報２１５７７點。最高升９０點
報２１７４４點，最低跌２５９點報２１３９４點。恒指收報２１５３１點，跌１２２點或
０﹒５６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２４﹒９億元人民幣，減少１５﹒８％。北水淨買入最多的個
股依次是藥明生物（０２２６９）、香港交易所（００３８８）、快手（０１０２４）；淨賣出
最多的依次是中國海洋石油（００８８３）、中遠海控（０１９１９）、比亞迪股份
（０１２１１）。
　　主板成交１４００﹒８億元增加１﹒１％。其中港股通成交２７３﹒７億元，佔總成交
１９﹒５％。
　　
＊中國釋放成品油配額予四公司＊

　　據《路透》引述消息人士報道，中國已經發放了４５０萬噸成品油出口配額，這是對
２０２２年第一批配額的補充，以緩解因封控導致需求下降而造成的國內庫存高企。加上新的配
額，今年迄今的成品油出口配額總量將達到１７５０萬噸，仍遠遠低於２０２１年第一批配額的
２９５０萬噸。新配額將發給四家公司。
　　藥明生物升２﹒７８％報６４﹒６５元，北水淨買入４﹒９億元；香港交易所升１﹒３２％
報３５２﹒２元，北水淨買入４﹒３億元；快手升１﹒１９％報８５元，北水淨買入３﹒３億元

　　中國海洋石油跌０﹒８２％報１２﹒１元，北水淨賣出２億元；中遠海控升３﹒８８％報
１４﹒４４元，北水淨賣出１﹒４億元；比亞迪股份跌２﹒２６％報２９３﹒８元，北水淨賣出
１﹒３億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　　４﹒９１
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　　４﹒２９
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　　３﹒３２
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　２﹒８９
　　中芯國際　　（００９８１）　　　　　　１﹒２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－１﹒９８
　　中遠海控　　　（０１９１９）　　　　　－１﹒４１
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　－１﹒３０
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－０﹒８３
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－０﹒７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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