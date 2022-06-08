【北水炒Ｄ乜】淨流入２４﹒９億人幣，買藥明沽中海油

《經濟通通訊社８日專訊》昨日（７日）恒指低開７６點，報２１５７７點。最高升９０點

報２１７４４點，最低跌２５９點報２１３９４點。恒指收報２１５３１點，跌１２２點或

０﹒５６％。

按額度計算，北水全日淨流入２４﹒９億元人民幣，減少１５﹒８％。北水淨買入最多的個

股依次是藥明生物（０２２６９）、香港交易所（００３８８）、快手（０１０２４）；淨賣出

最多的依次是中國海洋石油（００８８３）、中遠海控（０１９１９）、比亞迪股份

（０１２１１）。

主板成交１４００﹒８億元增加１﹒１％。其中港股通成交２７３﹒７億元，佔總成交

１９﹒５％。



＊中國釋放成品油配額予四公司＊



據《路透》引述消息人士報道，中國已經發放了４５０萬噸成品油出口配額，這是對

２０２２年第一批配額的補充，以緩解因封控導致需求下降而造成的國內庫存高企。加上新的配

額，今年迄今的成品油出口配額總量將達到１７５０萬噸，仍遠遠低於２０２１年第一批配額的

２９５０萬噸。新配額將發給四家公司。

藥明生物升２﹒７８％報６４﹒６５元，北水淨買入４﹒９億元；香港交易所升１﹒３２％

報３５２﹒２元，北水淨買入４﹒３億元；快手升１﹒１９％報８５元，北水淨買入３﹒３億元

。

中國海洋石油跌０﹒８２％報１２﹒１元，北水淨賣出２億元；中遠海控升３﹒８８％報

１４﹒４４元，北水淨賣出１﹒４億元；比亞迪股份跌２﹒２６％報２９３﹒８元，北水淨賣出

１﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明生物 （０２２６９） ４﹒９１

香港交易所 （００３８８） ４﹒２９

快手 （０１０２４） ３﹒３２

騰訊控股 （００７００） ２﹒８９

中芯國際 （００９８１） １﹒２９

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） －１﹒９８

中遠海控 （０１９１９） －１﹒４１

比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒３０

中國移動 （００９４１） －０﹒８３

建設銀行 （００９３９） －０﹒７０

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