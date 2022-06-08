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08/06/2022 17:05

【新冠肺炎】全球疫情簡訊：奧密克戎分支蔓延美，台疫情下周料降

　　《經濟通通訊社８日專訊》新冠肺炎疫情繼續擴散，截至今天１７：００，全球確診人數
５３６，７００，９９５人，每日新增確診人數６７５，１７８人，美國ＣＤＣ公布，截至上周
，Ｏｍｉｃｒｏｎ　ＢＡ﹒４佔該國新病例的５﹒４％，ＢＡ﹒５　佔　７﹒４％；台灣本土個
案連續２天單日新增８萬多例，指揮中心指，下周疫情降溫可預期。
　　治癒人數５０７，８６２，１２８人，死亡６，３２３，７４２人。
　
　　國家　　　　　　　確診　　　　　　新增　　　　　　　治癒　　　　　　　死亡　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
亞洲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　印度　　　　　４３１９０２８２　　　５２３３　　４２６３６７１０　　５２４７１５
　韓國　　　　　１８１８８２００　　１３３２０　　１７９１４１００　　　２４３０５
　土耳其　　　　１５０７２７４７　　　　　　－　　１４９７１２５６　　　９８９６５
　日本　　　　　　８９７３３６６　　１５５１９　　　８７５７５４７　　　３０８１０
　伊朗　　　　　　７２３２９２９　　　　１３９　　　７０５６９１６　　１４１３３９
　印尼　　　　　　６０５７６６０　　　　５１８　　　５８９７３７２　　１５６６２４
　馬來西亞　　　　４５１７４４７　　　１１２８　　　４４６０５４６　　　３５６９９
　泰國　　　　　　４４７３８６７　　　２６８８　　　４４１８２０２　　　３０２４２
　菲律賓　　　　　３６９１８９２　　　　１６８　　　３６２８９９９　　　６０４５６
　中國台灣　　　　２６２０９４１　　８００７０　　　１０６７３１６　　　　３３７３
　伊拉克　　　　　２３２８９５７　　　　１７０　　　２３０２６２５　　　２５２２１
　孟加拉國　　　　１９５３７５４　　　　　５４　　　１９０４４５７　　　２９１３１
　巴基斯坦　　　　１５３０８７６　　　　　６４　　　１４９６１２３　　　３０３７９
　新加坡　　　　　１３２５６２３　　　４４７７　　　１２４４８４２　　　　１３９４
　沙特阿拉伯　　　　７７３２２１　　　　９５２　　　　７５６２５５　　　　９１６０
　中國內地　　　　　２２４４６５　　　　　６７　　　　２１８２５８　　　　５２２６
歐洲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　法國　　　　　２９６５９４１７　　１１６２７　　２９１１４７１３　　１４８５９１
　德國　　　　　２６６１０３３３　　６７０７３　　２５７５９０００　　１３９７９３
　英國　　　　　２２３４９１８３　　１０１７９　　２１９９９５２１　　１７８９９８
　俄羅斯　　　　１８３６２１０５　　　３６４６　　１７７７７６２５　　３７９７３６
　意大利　　　　１７５４３１３６　　２８５４７　　１６７４７０７０　　１６７０８９
　西班牙　　　　１２４３６５３８　　３３２９３　　１１９０２１４５　　１０６９１４
美洲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　美國　　　　　８６７８２４０４　１４４９１７　　８２７５４４０８　１０３４２８４
　巴西　　　　　３１２６６１６３　　７１０４５　　３０１４５８１０　　６６７４００
　阿根廷　　　　　９２７６６１８　　　　　　－　　　８８９５９９９　　１２８９７３
　墨西哥　　　　　５７９７４２７　　　６１４５　　　５０７７７３３　　３２５０４２
　加拿大　　　　　３８８５２８４　　　１７００　　　３５４０９２７　　　４１２７６
　智利　　　　　　３７６０８９１　　　４６７１　　　３５２１３５２　　　５７９９７
非洲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　南非　　　　　　３９７０９９３　　　２０６２　　　３８４４０４０　　１０１３９７
　埃及　　　　　　　５１５６４５　　　　　　－　　　　４４２１８２　　　２４６１３
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　各國　　　　１４２３２８６３１　１６５７０６　１２７６０８０７９　１６１４６００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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