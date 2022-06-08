《日入而息》羅兵咸料港上半年新股集資跌９２％，恒指創兩個月高

《今天重點》

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羅兵咸永道預計，今年上半年香港新股上市集資額按年下降９２％至大約１７１億元，料下半年

可逐步重拾動力；全年料有８０隻新股上市，總集資額可達１８００億至２０００億元，預期下

半年集資額超過１００億元的超大型公司會有３－４間，集資５０億的亦有６－８間

恒生指數全日升４８２點或２﹒２４％，收報２２０１４，重上兩萬二關，並創兩月高位

光大證券國際預期，今年下半年恒指有機會上試２５０００點水平，國企指數的下半年目標為８

５００點，而上證指數下半年目標為３５００點，另料美元將在高位徘徊

候任行政長官李家超昨日入稟高等法院，指他三度沒有按《選舉程序（行政長官選舉）規例》，

在選管會指明的時間內提交選舉廣告的支持同意書副本，故申請豁免罰款或監禁等刑罰及訟費。

根據《規例》所指，任何人沒有遵守《規例》適用於選舉廣告的規定即屬犯罪，可處罰款５００

０元及監禁６個月

長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，今年首五個月汽車銷量累計４１﹒７３萬

台，按年跌１９﹒３６％，當中，海外銷售４﹒９４萬台，新能源車則為５﹒０９萬台；汽車產

量４２﹒５５萬台，按年減少１５﹒５６％

新世界發展（０００１７）公布，馬紹祥獲委任為公司執行董事，自今年７月１日起生效。馬紹

祥，自２０１９年１月起出任新創建行政總裁一職。加入集團前，他曾於２０１７年出任發展局

局長

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《即日市況》

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恒指全日高收４８２點報２２０１４，科指高收２１８點報４８１８

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《深滬股市》

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陸股通續流入滬指過山車終升０﹒６８％，煤炭股急飆

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《美元匯價》

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美元中短期仍有上行動力

歐元最新報１﹒０７０３╱０７，日圓最新報１３３﹒７４╱７７

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《公司資訊》

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匯豐ＰＡＹＭＥ將推出４０００萬元消費券用戶獎賞

日圓貶值，ＵＮＩＱＬＯ預告部分秋季產品加價降成本

華人置業（００１２７）斥４﹒３億英鎊重建及活化１２０ Ｆｌｅｅｔ Ｓｔｒｅｅｔ

被傳裁員四成，曹操出行表示正常的業務優化

綠地控股債務兌付壓力大，高管稱展期可改善財務狀況

耀才（０１４２８）澄清荃灣分行租務產生誤會，事件現已圓滿解決

華為去年研發投入１４２７億，全球專利申請超廿萬件

攜程（０９９６１）與氣候科技公司ＣＨＯＯＯＳＥ合作推碳排放計劃

科軒動力控股（００４７６）悉售Ｑｕａｎｔｒｏｎ股權，套現約１﹒０５億元

新世界發展（０００１７）委任馬紹祥為執行董事，下月１日起生效

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《國企紅籌》

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中國平安（０２３１８）鄧斌稱目標２０２５年或之前綠色投融資規模達４千億人幣

騰訊（００７００）《王者榮耀》國際版官宣７月啟多輪內測

濱海投資（０２８８６）控股股東與中石化天然氣簽訂框架協議

保利置業集團（００１１９）首５個月合同銷售按年跌４９％

復旦張江（０１３４９）注射用ＦＤＡ０２２抗體偶聯劑獲國家藥監局受理通知書

長城汽車（０２３３３）首五個月汽車銷量跌１９％

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《中國要聞》

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Ｎｉｋｅ跑步Ａｐｐ停內地服務，待深圳技術中心啟用

部分地區煤炭採購不足，夏季電力供需偏緊恐電荒重演

人行表示正在完善涉及跨境電商等新業態人民幣業務政策

人行表示延長銀行間外匯市場交易時間，提升投資便利性

財政部預撥今年第一批客運航班補貼，共３２﹒９億元

外貿訂單外流，商務部回應總體可控，影響有限

商務部表示外貿面臨壓力，１３條措施推動外貿保穩提質

市監總局去年查處壟斷案增逾六成，罰沒２３６億元

上海市委財經委研究加快推動經濟恢復和重振

滬體育局出台１０項措施支持體育企業恢復發展

官媒表示監管部門穩步推進全面註冊制改革

深交所終止文華財經創業板ＩＰＯ審核

內媒報道六成內地百強房企未在前５月參與土地投資

海南將安排２０００萬元發放離島免稅消費券

長三角試點提取公積金用於支付異地房屋租賃費用

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒９５％，台積電料今年收入增三成

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《其他消息》

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教育局表示小一統一派位註冊順延至周四及周五

港府擬年底起提高膠袋徵費至１元，外賣每單交易只豁免１個膠袋

澳門官員表示衛星場經營問題與修法無關，政府不會介入

畢馬威與南通簽訂投資協議並領取營業執照

發展局擬第四季就「新土地先行」方案徵詢立法會委員會意見

立法會將表決取消強積金對沖，邵家輝稱自由黨反對機會大

第二批涵蓋２３院校認可醫學資格名單公布，中國復旦大學上榜

「電梯大王」胡法光逝世享年９８歲，林鄭月娥表示哀悼

李家超遲交選舉廣告同意書副本，入稟求高院酌情免罰

馮傳宗冀盡快處理公務員薪酬問題，為下屆政府開局

傳永利澳門有意「以股代薪」減薪，勞工局表示須勞資達成協議才生效

深股通額度全日用１１億元，外資連續八日淨流入；滬股通額度全日用７７億元，外資淨流入５

７﹒７億元

立法會動議二讀版權修訂條例草案，邱騰華稱知識產權制須與時並進

光大證券料下半年科技股走勢樂觀，看好騰訊美團

乘聯會指初步統計５月乘用車零售同比降幅縮至１７％

歐元區首季ＧＤＰ按季增長率向上修訂至０﹒６％

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《俄烏開戰》

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美國四分三液化天然氣運往歐洲

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《特區新班子》

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梁美芬回應任律政副司長傳聞指未打算全職加入政府

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《大國博弈》

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王毅首晤哈薩克新總統表示絕不允許域外勢力禍亂中亞

外交部表示美國製造涉疆謊言是為了把中國排除出供應鏈

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《新冠肺炎》

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不執行政府指導價，北京豐台兩核酸機構被罰２５萬

全國昨增本土陽性維持１２４宗，上海社會面發現２例

北京新增４例確診病例，連續四天無新增社會面病例

南韓即日起全面解除入境隔離限制

台灣新增８０１９５例本土個案，死亡１５９例創新高

謝邱安儀稱依賴遊客店舖經營困難，目前低處未算低

七旬漢打復必泰當日離世，專家委員會指與疫苗無關

涉替６親友偽造疫苗紀錄，７人續准保釋７月中再訊

衞生署正籌備購買預防猴痘疫苗，積極查詢供應情況

本港再多３人針後兩周內死亡，兩青年懷疑心肌炎報告

本港新增５５８宗確診，輸入個案６３宗

學校呈報９４宗陽性，新加坡國際學校錄３個案已停課

ＬＩＮＱ酒吧群組再多２人染疫，累計９５宗個案

北京今日無新增確診，豐台區不再居家辦公可正常上班

再多１４宗疑染ＢＡ﹒２﹒１２﹒１，２人曾訪太古城

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