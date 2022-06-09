《油金掠影》汽油需求未減，紐油漲逾２％破１２０，金價靠穩

《經濟通通訊社９日專訊》美國能源資訊署（ＥＩＡ）最新公布的原油庫存下降，惟汽油需

求維持強勁，無阻油價高收，紐約期油更升破１２０美元關。

紐約期油上漲２﹒７美元或２﹒３％，報每桶１２２﹒１１美元；布蘭特期油上日突破

１２０美元後延續升勢，上漲３﹒０１美元或２﹒５％，報每桶１２３﹒５８美元，兩種原油期

貨均創３月８日以來最高收市價。

ＥＩＡ公布截至６月３日單周，美國原油庫存減少２００萬桶；汽油庫存減少８０萬桶；蒸

餾油庫存增加２６０萬桶，當中汽油庫存及蒸餾油庫存調整幅度超出市場預期。有分析師指出，

美國東岸自去年７月夏季駕駛旺季以來，進口量首次超過每日１００萬桶，反映汽油庫存需求急

增。

另外，部分挪威海上石油和天然氣工人揚言將罷工。有分析認為，挪威為俄羅斯以外最重要

的歐洲石油和天然氣生產國，此事或為原油價格帶來支持，並警告油價可能達每桶１５０美元，

並呈「拋物線」走勢，對全球經濟前景構成威脅。



＊美元兌日圓創２０年高＊



市場擔憂經濟增長放緩，增強避險情緒，即使美匯指數及美國債息上揚，金價同樣報升。紐

約期金升４﹒４美元或０﹒２％，報每盎司１８５６﹒５美元。

美匯指數上升，美元兌日圓創２０年新高，報１３４﹒４７；美國１０年期國債孳息率就升

６﹒６基點，至３﹒０３６厘。有分析師相信，金價需突破１８７０美元水平，才可能有新動力

。

其他貴金屬方面，白銀跌０﹒４％，報每盎司２２﹒０９美元；白金跌０﹒１％，報每盎司

１０１１﹒６美元；

鈀金下滑１﹒４％，報每盎司１９３７﹒８美元。（ｅｒ）

