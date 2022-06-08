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08/06/2022 12:22

《出旗制勝－麥穎儀》再發放６０個遊戲版號，阿里突破１００天線

　　《出旗制勝》端午假期後，恒指延續上周升勢，有報道指對網約車公司滴滴出行的網絡安全
調查或將結束，並解除新用戶方面禁令，消息公布後，恒指周一（６日）尾段在科技股的帶領下
，突破了５月初頂部約２１３００至２１４００點阻力位置，恒指上周曾兩度受制於此。截至周
二（７日）收市，恒指報２１５３１點。日前國家新聞出版署再發放６０個遊戲版號。科網股今
早（８日）全線向好帶領恒指向上，暫時最多升４８６點，報２２０１８點。投資者如看好恒指
，或可留意恒指購２７６９６，行使價２２５００點，實際槓桿１０﹒５倍，引伸波幅
２５﹒８％，換股比率８０００兌１，２０２２年０９月２９日到期；如看淡，或可留意恒指沽
１５４４８，行使價１８０００點，實際槓桿９﹒８倍，引伸波幅３５﹒２％，換股比率
６０００兌１，２０２２年０９月２９日到期。　
　　阿里（０９９８８）績後走勢有所轉強，股價重返９０元之上並升破了５０天線約９５元水
平，周二曾上試１００元大關，高見１０１﹒８元，然而其後見沽壓，升幅有所收窄，收市報
９８﹒８元。阿里股價低位在上周四（２日）及周一均穩守９０元之上，此水平或有支持。今早
阿里繼續向好高開４﹒７％後愈升愈有，暫時最多升８﹒２％，高見１０７元，並升穿１００天
線。投資者如看好阿里，或可留意阿里購１７６９６，行使價１２０﹒８８元，實際槓桿４﹒８
倍，引伸波幅５８﹒３％，換股比率１００兌１，２０２２年０９月３０日到期；如看淡，或可
留意阿里沽１１４３２，行使價８５元，實際槓桿３﹒８倍，引伸波幅６５﹒１％，換股比率
５０兌１，２０２２年０９月２９日到期。
　　美團（０３６９０）首季業績勝市場預期，股價績後升約１０％，逼近２００元大關，周二
收報１９９元。根據ＣｉｔｉＦｉｒｓｔ網站輪證樂觀╱悲觀情緒資金流資料，截至周二，美團
累計５天樂觀與悲觀輪證資金流分別有１﹒１６億及２﹒４２億，比例約３：７，反映投資者短
期或傾向沽出認購證與牛證獲利，或買入認沽證與熊證部署回調。ＲＳＩ１４天相對強弱指數直
逼７０超買水平。投資者如看淡，或可留意美團沽２６５８０，行使價１６０元，實際槓桿
３﹒７倍，引伸波幅７０％，換股比率１００兌１，２０２２年０９月２９日到期。今早美團同
樣走強，暫時最多升５％，高見２１０元，直逼２００天線。投資者如看好美團，或可留意美團
購１７５７７，行使價２６８﹒８８元，實際槓桿４﹒２倍，引伸波幅６０﹒９％，換股比率
１００兌１，２０２２年１１月２９日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》
　　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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