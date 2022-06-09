《運籌帷幄－梁業豪》如何為迎接中長期升浪作準備？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％

，局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。散戶投資者的心理質素一般較差，於股市長期下跌後，應市

信心很難回復。如欲見到市況呈現「Ｖ」形反彈，大幅急速回升，確實不易；因此，每當大市有

勢頭從低位回升時，我們都只宜將其視作短期，甚至超短期的反彈。中長線投資者於預期只屬於

超短期反彈的升市中不應入市買貨，但若相信升市屬於短線反彈，而預期升幅不小，可採取試買

的行動。

大家可挑戰一些強勢實力股，動用小注候低持貨，先看一些務實的升浪目標。股價升抵目標

附近時，我們便應視乎圖表形勢變化，決定應該沽貨計數，還是將該部分的持貨轉作中線投資，

甚至於稍後轉作長線投資。當然，若入市買貨後發覺市勢不就，便應該果斷地沽貨離場，等待下

一個機會的來臨。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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