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即市新聞

09/06/2022 12:29

《星級輪證－鍾宛婷》港股回調資金趁高反手部署騰訊、阿里淡倉

　　《星級輪證》港股港股昨日（８日）急升重上２２０００點，今早恒指高台整固回吐逾百點
，在１００天線（２２０６０點）附近爭持，作為升市火車頭的騰訊（００７００）、阿里
（０９９８８），資金偏向趁高做淡，上日輪場各自有超過二千萬港元資金流入騰訊、阿里的認
沽證及熊證。這兩隻重磅科技股今早表現依然逆市靠穩，不過騰訊去到＄４００暫見阻力，根據
星展輪證即市資金流，資金明顯繼續反手趁高部署騰訊、阿里淡倉，如果投資者認為上述兩隻股
份短線有機會跟隨大市向下調整，可留意騰訊認沽證輪１３６７６和阿里認沽證輪１７０１４：
　
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騰訊沽１３６７６：行使價２４８﹒８８元，到期日２０２２年１１月，有效槓桿約５倍　
阿里沽１７０１４：行使價７５﹒９５元，到期日２０２２年０９月，有效槓桿約４﹒７倍
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　　同時資金趁回落留意強勢股，當中包括快手（０１０２４）和港交所（００３８８），兩股
今早跟隨大市回吐不足１％，即市已見資金趁低買入認購證輪，上日北水亦繼續部署港交所獲買
入５﹒５億港元，如果看好可留意快手認購證２８３５０和港交所認購證２８８８０：
　
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港交購２８８８０：行使價３８８﹒２元，到期日２０２２年０９月，有效槓桿約９倍　　
快手購２８３５０：行使價９９﹒８８元，到期日２０２２年０９月，有效槓桿約４﹒５倍
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《星展銀行香港分行財資市場部上市產品策略師　鍾宛婷》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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