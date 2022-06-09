《星級輪證－鍾宛婷》港股回調資金趁高反手部署騰訊、阿里淡倉

《星級輪證》港股港股昨日（８日）急升重上２２０００點，今早恒指高台整固回吐逾百點

，在１００天線（２２０６０點）附近爭持，作為升市火車頭的騰訊（００７００）、阿里

（０９９８８），資金偏向趁高做淡，上日輪場各自有超過二千萬港元資金流入騰訊、阿里的認

沽證及熊證。這兩隻重磅科技股今早表現依然逆市靠穩，不過騰訊去到＄４００暫見阻力，根據

星展輪證即市資金流，資金明顯繼續反手趁高部署騰訊、阿里淡倉，如果投資者認為上述兩隻股

份短線有機會跟隨大市向下調整，可留意騰訊認沽證輪１３６７６和阿里認沽證輪１７０１４：



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騰訊沽１３６７６：行使價２４８﹒８８元，到期日２０２２年１１月，有效槓桿約５倍

阿里沽１７０１４：行使價７５﹒９５元，到期日２０２２年０９月，有效槓桿約４﹒７倍

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同時資金趁回落留意強勢股，當中包括快手（０１０２４）和港交所（００３８８），兩股

今早跟隨大市回吐不足１％，即市已見資金趁低買入認購證輪，上日北水亦繼續部署港交所獲買

入５﹒５億港元，如果看好可留意快手認購證２８３５０和港交所認購證２８８８０：



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港交購２８８８０：行使價３８８﹒２元，到期日２０２２年０９月，有效槓桿約９倍

快手購２８３５０：行使價９９﹒８８元，到期日２０２２年０９月，有效槓桿約４﹒５倍

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《星展銀行香港分行財資市場部上市產品策略師 鍾宛婷》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

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