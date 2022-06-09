《行內行外－梁崇讓》未來世界由虛擬和虛假去主導嗎？

《行內行外》近月來俄烏爆發戰事令全球政局不穩定，美國為了鞏固其世界霸權地位不但希

望俄烏戰爭升級，更主動挑起中美台海之間的矛盾。在國際政局上美國一直拉攏其他國家結盟共

同制衡中俄，因此才有北約和五眼聯盟的誕生和延續，在軍事上作出多方位挑釁，在經濟上則一

直向中俄不斷作出制裁。目前全球的政經結盟或組織多不勝數，關係錯綜複雜，例如：世界貿易

組織、世界衛生組織、國際貨幣基金組織、聯合國、歐盟、東盟、非盟、北歐波羅的海八國、石

油輸出國組織、八國集團首腦會議、世界銀行、國際結算銀行和亞洲發展銀行等等。這些組織和

成員之間雖說是合作，其實互有矛盾，只因所謂合作，主要是因互有利益存在而已，而大部分的

組織並沒有真正的實權，甚至有些已名存實亡。



＊政經結盟＊



當然以現在美國的科技、軍事和經濟實力，順理成章成為多個組織的領頭羊，但近年中國的

崛起，未來可能會挑戰其世界領頭羊的地位，故此美國總有些忐忑不安，近年美國屢屢遏制中國

的舉動，大家有目共睹了。中國一直強調結伴不結盟，堅持和平發展共同富裕，承諾與各國建立

平等貿易伙伴關係，永遠不稱霸，更提出「一帶一路」，倡議堅持合作共贏（ＷＷ），追求共同

發展，實踐中國和平發展的外交理念。而美國為了抗衡中國「一帶一路」，正計劃聯合盟友推動

全球貿易和環球基建融資，提出「重建更好世界」。

上月美國總統拜登在日本東京正式宣布啟動印太經濟框架（ＩＰＥＦ），前時已有全面與進

步跨太平洋夥伴關係協定（ＣＰＴＰＰ）和區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ），現時又另

立組織，可見美國對中國施展窮追猛打步步緊迫之行動。近日中國為擺脫美國的封鎖，中國外長

王毅出訪太平洋島國，希望與當地各國簽定經濟和安全領域協議，在安全領域上，中國想完全如

其所願，相信有一定難度，其實國與國之間無論在組織上或協議上，其條文複雜繁瑣，有否遵行

？只有領導級官員才知道。作為升斗小民，有多少效用也未必能有直接的感受，相信平民百姓只

求安居樂業、國土無動亂和世界和平是最為重要和實際。各國領導人是否與民有同一心願？那要

經過時間的考驗才會知道。



＊虛擬真假＊



回說全球金融世界，這是個永遠都不平靜的領域，踏入今年，全球面對加息和高通脹的影響

，股市和樓市出現調整的壓力，商品期貨和能源出現追捧，有經濟學者認為股市屬虛擬經濟，論

點是否正確現時難作定論，但其對全球經濟的影響已不容抹殺。而現時的社會和經濟領域有些已

變成虛擬化，真是有些真假難分，某些產品可能只是虛無假設的。但筆者相信如虛擬的東西沒有

與實體或與實體經濟掛勾，隨時都有可能會出現泡沫，但現今社會，在大力宣傳和美言包裝下，

虛擬和實體的產品或企業漸漸已令群眾混淆，如再加上名人效應，有時虛擬的事物比實體的事物

更受歡迎和吃香。

在金融領域，虛擬這兩字已頻頻出現，市場上早已有虛擬貨幣，非同質化代幣、虛擬資產企

業股份和虛擬產品ＥＴＦ以至元宇宙等等產品買賣，此外香港還有虛擬銀行，香港的虛擬銀行是

受到監管的，嚴格說虛擬銀行只是一個稱號，並非不存在的實體，其運作主要是透過互聯網或其

他形式的電子傳送渠道，而非實體店提供零售銀行服務的銀行。依稀記得以前有基金叫保本基金

，但其實條款內並沒有說明會保本，保本只是一個稱號而已，這是否誤導投資者或涉及違法，那

要問問有關當局了。當今世代，虛擬的真假，市民漸漸也未必關注，只要有得益便是。

近日虛擬貨幣出現新一輪震盪，事源有一自稱與美元掛勾的穩定幣突然宣布與美元脫勾，令

幣價立即暴跌，更引發其他虛擬貨幣同時急跌，投資者損失慘重，這種手法是否騙局還是明搶？

有沒有違法？真難說！只因這類虛擬資產暫時在國際上沒有統一監管或禁止，而各國也有各自的

法規，唯一共同點便是無論是那個國家、那個地方、用甚麼方法購入這類虛擬產品，每每都必定

遭受損失，至於是否投訴有門？筆者木宰羊。只是這種突然脫勾的做法令人想起早前美國因要制

裁俄羅斯，突然剔除俄羅斯在ＳＷＩＦＴ系統以美元結算的地位，並凍結俄羅斯的美元資產，這

種做法意圖令廬布大跌而打擊俄羅斯的經濟，手法如此，又是投訴無門吧！坦白說如俄羅斯沒有

天然資源和糧食作為後盾，這會出現甚麼結果？今天香港的港幣與美元掛勾，美國如用此死穴不

斷打擊香港的經濟，甚至加大制裁手段，試問中港有關當局又如何去應對呢？



＊荼毒社會＊



後記：互聯網的發展確為人類帶來進步和方便，但衍生了發放訊息和資訊的泛濫，卻同時為

人類帶來災禍，現時的社交媒體利用互聯網發放大量的訊息和資訊，但缺乏有效的監管，某些媒

體可算是壟斷性經營，更肆無忌憚，筆者曾暗諷過「得媒體得天下」，事實也不無道理，現時的

媒體多了一個功能就是可混淆視聽，製造社會混亂，只因有些媒體為求達到目的或提高點擊率，

已變成了發放假新聞和消息的專業渠道，以及不良意識訊息和視頻，更甚的便是內容渲染暴力，

甚至樂此不彼。雖然這些情況已是眾所周知，但至今有關當局似乎仍難於遏止，也是束手無策，

黑暴時期香港社會已深受其害，而現世代這些媒體更向兒童群組下手，發出錯誤信息和顛倒是非

黑白，更有三級題材，小孩子就如白紙一張，髹上甚樣的色彩便變成該顏色，如社交媒體的歪理

和假信息充斥社會，這只會荼毒社會風氣和污辱教育層面，試問世界又如何能平靜？又怎能體現

和實踐真理？

近月美國連續發生多宗槍擊案，死亡達數十人之多，有人指責是由於網上暴力遊戲和暴力資

訊泛濫所致，因此已有人擔心元宇宙所設計的虛擬實境如存有不良或暴力意識，在耳濡目染下，

用家不能自拔，虛幻和現實難分真假，容易令人思想紊亂，在現實中做出虛擬世界中的行為，到

時全球社會真是亂上加亂了。目前虛擬貨幣，ＮＦＴ等事物已改變了部分人對錢和物質的看法和

觀念，如他日加入元宇宙的模擬實境發展，是否令人類只沉迷生活在虛幻世界？這對社會會否有

不良影響呢？真是頗難預料！在現時唯利是圖的商業社會裏，不少營商者已缺乏社會責任，要糾

正這種歪風，相信要由政府帶頭做起吧！內地政府已推出多項措施禁止虛擬貨幣在內地炒賣和宣

傳，也限制企業借元宇宙之名而無序擴張，連騰訊（００７００）和阿里巴巴（０９９８８）申

請「ＱＱ元宇宙」、「幻核元宇宙」、「阿里元宇宙」和「淘寶元宇宙」等等，因利用元宇宙商

標而不獲登記批準，可見內地政府的態度已很明顯，絕不容許以元宇宙之名無序擴張去融資。試

問特區政府會否因貪圖「金融中心」之名和短視的利益，而容許虛擬資產在香港大行其道呢？



《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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