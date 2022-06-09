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即市新聞

09/06/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》千八億買賣哪些股？

　　《缸邊隨筆》昨日（８日）３３板塊升跌情況：
　
　　迄１２：３０，上升板塊：２４；下跌板塊：９。
　
　　至４：３０收，上升板塊：３０；下跌板塊：３。
　
　　前市恒指收：２１５３１﹒６７。
　
　　昨市恒指收：２２０１４﹒５９；升４８２﹒９２。
　
　　前市期指收：２１３６６。
　
　　昨市期指收：２１８４９，升４８４。
　
　　前市低水：１６６；昨市低水：１６６。
　
　　前市大市成交：１４００﹒８０億元。
　
　　昨市大市成交：１８４０﹒２８億元，增４３９﹒４８億元。
　
　　前市期指成交：１０７２６１張。
　
　　昨市期指成交：１１２２７４張，增５０１３張。
　
　　昨日大市成交千八億，但主要是買賣哪些股？
　
　　昨日港股的主打股是騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）、建行（００９３９）
、美團（０３６９０）、中移動（００９４１）、友邦（０１２９９）、中海油（００８８３）
、匯豐（００００５）、京東（０９６１８）、網易（０９９９９）、ＳＰＤＲ金ＥＴＦ
（０２８４０），１１隻股票佔逾半成交金額，估不到吧！買賣側埋一邊，成也此１１，今日如
回，也因此１１。可有預備隊接上？但怕預備隊唔夠大隻撐得起個市。
　
　　Ａ股則是以工行、建行、招行、農行、中行、茅台為主打。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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