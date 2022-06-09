《缸邊隨筆－石鏡泉》千八億買賣哪些股？

《缸邊隨筆》昨日（８日）３３板塊升跌情況：



迄１２：３０，上升板塊：２４；下跌板塊：９。



至４：３０收，上升板塊：３０；下跌板塊：３。



前市恒指收：２１５３１﹒６７。



昨市恒指收：２２０１４﹒５９；升４８２﹒９２。



前市期指收：２１３６６。



昨市期指收：２１８４９，升４８４。



前市低水：１６６；昨市低水：１６６。



前市大市成交：１４００﹒８０億元。



昨市大市成交：１８４０﹒２８億元，增４３９﹒４８億元。



前市期指成交：１０７２６１張。



昨市期指成交：１１２２７４張，增５０１３張。



昨日大市成交千八億，但主要是買賣哪些股？



昨日港股的主打股是騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）、建行（００９３９）

、美團（０３６９０）、中移動（００９４１）、友邦（０１２９９）、中海油（００８８３）

、匯豐（００００５）、京東（０９６１８）、網易（０９９９９）、ＳＰＤＲ金ＥＴＦ

（０２８４０），１１隻股票佔逾半成交金額，估不到吧！買賣側埋一邊，成也此１１，今日如

回，也因此１１。可有預備隊接上？但怕預備隊唔夠大隻撐得起個市。



Ａ股則是以工行、建行、招行、農行、中行、茅台為主打。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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